Ruskí komunisti chcú opäť presadiť, že okupácia Československa v roku 1968 bola zákonnou akciou

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Ak Rusko prijme zákon o oprávnenosti okupácie Československa, Slovensko by malo podľa Miroslava Beblavého stiahnuť veľvyslanca z Moskvy.

Stiahnutie veľvyslanca musí podporiť Danko

„Ak bolo podľa nich v poriadku obsadiť nás vtedy, hovoria, že je to oprávnené aj dnes. To nemôžeme nikdy prijať,“ napísal Beblavý na svojom facebooku. Stiahnutie veľvyslanca by podľa poslanca a predsedu Spolu musel podporiť aj predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

aPráve ten často navštevuje Rusko, chváli sa tým, že má dobrý vzťah s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ pre anexiu Krymu. Informácia sa objavila pár dní pred tým, ako na pracovné cestu do Moskvy a Petrohradu odcestuje premiér Peter Pellegrini.

Status veteránov ozbrojených síl

Český portál Forum 24 v sobotu informoval, že ruskí komunistickí poslanci opäť pripravili zákon, podľa ktorého bolo okupácia Československa z augusta 1968 zákonnou akciou.

Poslanci ruskej Dumy sa podľa Fora 24 zhodli na návrhu zákona, ktorý prizná vojakom, ktorí sa na okupácii zúčastnili, status veteránov ozbrojených síl. S tým sa viažu sociálne výhody. Okrem toho zákon hovorí o „oprávnenom vstupe legálne pozvanej armády“.

Nie je to prvý raz, čo sa v ruskej Dume objavil takýto návrh zákona. V júni 2016 sa predkladateľ súčasného návrhu Jurij Sineľščikov spolu s Nikolajom Kolomejcevom a Sergejom Rešuľskinom pokúšali uspieť s obdobným zákonom.

Rozpor so zmluvou z roku 1993

Slovenský rezort diplomacie vtedy uviedol, že podľa ich presvedčenia je táto iniciatíva v príkrom rozpore s duchom Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF z roku 1993.

V preambule tejto zmluvy „obe strany odsúdili pošliapanie zásad medzinárodného práva v roku 1968 ako i ďalšie neospravedlniteľné zotrvanie sovietskych vojsk na československom území“.

Agentúra SITA so žiadosťou o stanovisko oslovila aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a premiéra Petra Pellegriniho.