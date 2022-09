Ruskí športovci nebudú mať v súvislosti s mobilizáciou dodatočné privilégiá

Podľa ruského ministra športu Olega Matycina v súvislosti s ohlásenou čiastočnou mobilizáciou nie je možné poskytnúť dodatočné privilégiá pre športovcov. Ako referuje web matchtv.ru, športovci by sa podľa Matycina mali prezentovať ako „vlastenci podporujúci špeciálnu vojenskú operáciu a prezidenta Vladimira Putina“ a zapojiť sa do vojny na Ukrajine, keď to bude potrebné.

Minister však prisľúbil „určité ochranné opatrenia“, čo znamená, že istým skupinám športovcov umožnia odklad mobilizácie. Konkrétne kritériá vraj v najbližších dňoch zverejní ruské ministerstvo športu. To momentálne zhromažďuje zoznamy ruských športovcov a trénerov na vytvorenie registra osôb, ktoré aspoň zatiaľ nebudú podliehať mobilizácii.

Čiastočnú mobilizáciu počas minulého týždňa vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin a povolávacie rozkazy už dostali viacerí ruskí športovci vrátane krasokorčuliara Dmitrija Alijeva – majstra Európy z rakúskeho Grazu 2020.