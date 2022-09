Ruskí vojaci na juhu Ukrajiny sa podľa ukrajinskej armády sťahujú smerom k polostrovu Krym

Ukrajinská armáda tvrdí, že sleduje známky pohybu medzi ruskými silami na juhu Ukrajiny smerom na polostrov Krym.

Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorkyňu armády na juhu krajiny Nataliu Humeňukovú.

Jednoduchší cieľ pre Ukrajincov

„Nie je to úplne naša oblasť zodpovednosti, ale je to blízko, takže to sledujeme aj my. Vidíme a chápeme pokusy okupantov utiecť na Krym a tam sa preskupiť. Bude to pre nás jednoduchšie – sústredená vojenská technika je veľký cieľ,“ povedala Humeňuková na stredajšom brífingu.

Jej vyjadrenia nasledovali po utorňajších komentároch starostu Melitopoľa Ivana Fedorova, ktorý uviedol, že „kolóny vojenskej techniky už boli zaznamenané na kontrolnom stanovišti v Čongare (z Chersonu na Krym, pozn. red)“.

„Toto sa očakávalo. Rýchla ukrajinská ofenzíva znamená, že nemajú šancu,“ povedal.

Podľa Fedorova cieľom ruských vojakov je odviezť ukradnutý tovar zo Zaporižžskej oblasti na Krym. Okupanti sa v spomenutej oblasti vlámali do garáží a kradli autá civilistov.

Naďalej ničia pontónové prechody

Proruskí predstavitelia v ostatných dňoch popreli akýkoľvek ukrajinský postup na juhu a ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že ukrajinské sily utrpeli ťažké straty počas pokusov o útoky na juhu.

Humeňuková tvrdí, že Ukrajinci pokračujú v ničení pontónových prechodov cez rieku Dnipro.

„Tam, kde sa pokúšajú prepravovať ťažkú techniku a muníciu pomocou člnov, zasiahneme a zastavíme tento proces,“ povedala a dodala, že počas ostatného dňa ukrajinská armáda zničila tri ruské muničné sklady.

Pripustila však, že Rusi majú stále zásoby na pravom brehu rieky Dnipro, ktorý je najbližšie k frontovým líniám pozdĺž regionálnej hranice Chersonskej oblasti.