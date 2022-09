Ruskí vojaci zaútočili dronmi neďaleko prístavu v Odese, útok spôsobil obrovský požiar a výbuch (video)

Nočný útok bezpilotného lietadla neďaleko prístavu v ukrajinskej Odese vyvolal obrovský požiar a výbuch. V pondelok o tom informovala ukrajinská armáda. Udialo sa tak niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty rázne uviedli, že podniknú rozhodné kroky a sľúbili „katastrofické následky“, ak Rusko na Ukrajine použije jadrové zbrane.

Nálet bol najnovší zo série útokov dronmi na strategické ukrajinské mesto na pobreží Čierneho mora, odkiaľ do sveta vyvážajú ukrajinské poľnohospodárske produkty.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu vyhlásil, že USA a ich spojenci budú konať „rozhodne“, ak Rusko na Ukrajine použije taktické jadrové zbrane.

„Komunikovali sme Kremľu priamo, súkromne a na veľmi vysokých úrovniach, že akékoľvek použitie jadrových zbraní bude znamenať pre Rusko katastrofálne následky, že USA a ich spojenci budú reagovať rozhodne. Jasne a konkrétne sme povedali, čo to bude znamenať,“ povedal Sulivan.

