Rusko a Bielorusko chystajú vojenské cvičenie, manévre budú sledovať aj experti z NATO

BRUSEL 30. augusta (WebNoviny.sk) – Severoatlantická aliancia vyšle troch expertov, aby monitorovali nadchádzajúce spoločné vojenské cvičenia ruských a bieloruských síl.

Manévre s názvom Západ 2017 sa uskutočnia v septembri a zahŕňať budú do 13-tisíc vojakov. Na základe medzinárodných pravidiel by krajiny museli povoliť viac pozorovateľov, ak by toto číslo prekročili.

Nemenovaný predstaviteľ NATO v stredu uviedol, že experti pricestujú na cvičenia na pozvanie Ruska a Bieloruska.

Medzinárodné pravidlá umožňujú pozorovateľom uskutočniť brífingy o scenári a pokroku cvičení, hovoriť o nich s jednotlivými vojakmi, ako aj monitorovať ich zo vzduchu. Začiatok manévrov je naplánovaný na 14. septembra.