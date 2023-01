Rusko a Bielorusko začali spoločné vojenské cvičenia. Ukrajina má obavy, že ďalšia ofenzíva príde z územia ich „susedov“

Rusko a Bielorusko začali spoločné cvičenia vzdušných síl. Manévre sa budú konať od pondelka do 1. februára za použitia všetkých vojenských letísk v Bielorusku. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Ukrajina posilňuje obranu v pohraničí s Bieloruskom, pretože má obavy, že by Rusko mohlo spustiť novú ofenzívu z jeho územia, tak ako keď začalo svoju inváziu. Kyjev tiež upozornil, že Rusko tlačí na Bielorusko, aby sa priamo zapojilo do vojny a poslalo do nej vojakov.

Prvý námestník štátneho tajomníka Bieloruskej bezpečnostnej rady Pavel Muravejko povedal, že situácia na južnej bielorusko-ukrajinskej hranici „nie je veľmi pokojná“ a Ukrajina provokuje Bielorusko, na čo je Minsk pripravený.

Bielorusko tvrdí, že cvičenia sú obranné a nevstúpi do vojny na Ukrajine. Neoficiálne kanály na platforme Telegram, ktoré monitorujú ozbrojené sily, však od začiatku roka informovali o sérii príchodov stíhačiek, vrtuľníkov a vojenských dopravných lietadiel do Bieloruska.

Od začiatku vojny na Ukrajine Bielorusko uskutočnilo niekoľko vojenských cvičení, či už samo alebo s Ruskom, a tvrdí, že do krajiny prichádzajú len „jednotky“ ruských vzdušných síl.