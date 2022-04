Rusko bombarduje „vlastné“ územia v Podnestersku a snaží sa to hodiť na Ukrajinu, Moldavsko sa obáva vojenskej invázie

Ministerstvo vnútra Rusmi okupovaného moldavského regiónu Podnestersko tvrdí, že naň zaútočila Ukrajina. Na svojej oficiálnej webovej stránke uvádza, že nad moldavskou dedinou Kolbasna v noci na stredu videli bezpilotné lietadlá, ktoré údajne odštartovali z ukrajinského územia, a ráno boli z Ukrajiny vypálené výstrely.

Rusko sa snaží rozšíriť konflikt

Vo vyhlásení podnesterského ministerstva vnútra sa uvádza, že v Kolbasnej sa nachádza „najväčší muničný sklad v Európe“.

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stojí za nedávnou sériou explózií v Podnestersku Rusko. Tvrdí, že sú to takzvané operácie pod falošnou vlajkou zamerané na destabilizáciu regiónu a rozšírenie konfliktu.

Podnestersko, ktoré je proruské a hraničí s Ukrajinou, bolo v uplynulých dňoch dejiskom niekoľkých útokov. Tamojšie ministerstvo štátnej bezpečnosti údajne zasiahli granátometom, zničené sú aj dve rádiové veže a napadnutá bola aj vojenská jednotka. Vláda v regióne vyhlásila najvyššiu pohotovosť pred terorizmom.

Utláčanie Rusov v Moldavsku

V Podnestersku je nasadených 1 500 ruských vojakov, ktorí sa zatiaľ nepridali do vojny na Ukrajine. Panujú však obavy, že by mohli otvoriť nový front vojny na západe alebo dať Moskve zámienku, aby pokračovala až do Moldavska.

Popredný poradca ruského prezidenta Vladimira Putina sa už skôr vyjadril, že obyvateľov Moldavska hovoriacich po rusky utláčajú, čo je rovnaká výhovorka, akou Rusko odôvodňuje inváziu na Ukrajinu.