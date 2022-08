Rusko chce podľa Schrödera riešiť vojnu na Ukrajine vyjednávaním, problém s polostrovom Krym však zaberie čas

Rusko chce podľa bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera dosiahnuť riešenie vojny na Ukrajine vyjednávaním.

Schröder, ktorý je priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina, povedal, že minulomesačná dohoda o preprave ukrajinského obilia by mohla ponúknuť cestu vpred. „Dobrou správou je to, že Kremeľ chce riešenie dosiahnuté vyjednávaním,“ povedal exkancelár pre týždenník Stern a vysielacie spoločnosti RTL a ntv. Dodal, že sa minulý týždeň v Moskve stretol s Putinom. „Prvým úspechom je dohoda o obilí, možno by sa to mohlo pomaly rozšíriť na prímerie,“ poznamenal. Informuje o tom portál news.sky.com.

Gerhard Schröder však konštatoval, že riešenia kritických problémov, ako je napríklad otázka anektovaného ukrajinského polostrova Krym, zaberú čas. „Možno nie viac ako 99 rokov, ako v prípade Hongkongu, ale v nasledujúcej generácii,“ vyjadril sa nemecký exkancelár.