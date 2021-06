Rusko je na Slovensku veľmi aktívne v oblasti hybridných operácií či kyberútokov, tvrdí Naď

Ruská federácia je na Slovensku veľmi aktívna v oblasti hybridných operácií či kyberútokov. Povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas panelu „NATO 2030: Ako sa tam dostať?“ na konferencií Globsec 2021 v Bratislave.

Slovenský šéf rezortu obrany zároveň upozornil na to, že na Slovensku pôsobia aj ruské tajné služby. Varoval aj pred zneužívaním médií, propagandou či falošnými správami.

„Ľudia na Slovensku vedia, že sme sa rozhodli vyhostiť šesť príslušníkov ruských tajných služieb, ktorí tu pôsobili pod diplomatickou zástierkou. Toto je realita, v ktorej žijeme a táto vláda sa sústredí na to ukázať všetkým, že tu nie sme na ihrisku,” pokračoval Naď. Minister tiež rozprával o Bezpečnostnej a Obrannej stratégii, ktorú vláda schválila 16. decembra.

Biden bol tvrdší

„Verím, že sme dostatočne reflektovali na súčasnú realitu. Áno, sú niektoré problémy, ktoré sú nám bližšie alebo ktoré považujeme za zložitejšie výzvy, ktoré sú pred nami,“ uviedol s tým, že sem patrí napríklad Rusko a kyberbezpečnosť. Zároveň dodal, že je potrebné myslieť aj na klimatické zmeny a ekológiu.

Minister obrany si tiež myslí, že americký prezident Joe Biden bol po stretnutí s Vladimírom Putinom v Ženeve tvrdší, než očakával. Podľa slovenského šéfa rezortu obrany je to však dobrý signál najmä po tom, čo dala Bidenova administratíva „zelenú“ projektu Nord Stream 2.

Tlak z Nemecka bol silný

„Toto bolo pre mňa prekvapujúce, aj keď niektorí hovoria, že sa to dalo očakávať, keďže tlak z Nemecka bol silný a prezident Biden nechcel ohrozovať vzťahy s Nemeckom,“ pokračoval. Minister však dodal, že diskusia medzi prezidentom Spojených štátov amerických a prezidentom Ruskej federácie prebiehala, ako sa očakávalo.

„Toto stretnutie bolo dôležité pre stabilitu a pre signály k Rusku. Čím viac stretnutí budú títo prezidenti mať, tým lepšie. Na druhej strane, jediná vec, ktorú Putin počúva, sú silné slová a akcie. Angela Merkelová to vie. Ona ukázala, ako jednať s prezidentom Putinom. Verím, že prezident Biden sa bude s viac skúsenosťami vo svojej funkcii držať tejto striktnejšej komunikácie,“ skonštatoval Naď.

Limitovaní zákonom

Témou diskusie na konferencií Globsec bolo aj vyhlásenie šéfa Bieleho domu, že ak by zo strany Ruska došlo k ďalším kybernetickým útokom, „bude to mať následky“.

„Hovoríme to desaťročie, že je veľmi náročné odpovedať oponentovi, ak ste limitovaní zákonom. Áno, sme schopní spraviť veci, ktoré by neboli pre niektorých možné si ani predstaviť. Ale nerobíme to, lebo sme limitovaní zákonmi. Ale ak na nás stále niekto tvrdo tlačí a stále viac, tak musíte konať. Musíme sa postaviť čelom k tejto novej situácii a adekvátne konať,“ uzavrel Naď.