Rusko má pre vojnu nedostatok vojenských cvičiteľov, s výcvikom tisícov záložníkov im pomáha Bielorusko

Bieloruská armáda pravdepodobne „prevzala významnú, ale diskrétnejšiu úlohu pri výcviku tisícov“ ruských záložníkov.

Vo svojej štvrtkovej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany s tým, že by to mohlo byť „pokusom čiastočne napraviť nedostatok ruských vojenských cvičiteľov“, pričom mnohí sú už nasadení na Ukrajine alebo zahynuli v boji.

Krajiny majú dlhú históriu vojenskej spolupráce, výcvik mobilizovaného ruského personálu Bielorusmi však podľa Londýna „predstavuje obrat úloh“.

„Bieloruské sily sú Ruskom tradične považované za menejcenné ako ruské sily a ich zamestnanie ako cvičiteľov je znakom prepätia v rámci ruského vojenského systému,“ cituje ministerstvo spravodajský portál Sky News.