Rusko by malo tiež sedieť za rokovacím stolom, uviedol Trump na margo summitu G7

WASHINGTON 8. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval zvyšné štáty združenia G7, aby do svojich radov opäť prijali Rusko. Moskvu združenie G7 – vtedy fungujúce aj s Ruskom pod názvom G8 – vylúčilo v roku 2014 v reakcii na ruskú anexiu Krymu a podporu separatistov na východe Ukrajiny.

Skrátený pobyt

„Rusko by malo byť na rokovaní, malo by byť jeho súčasťou,“ odkázal v piatok Trump z Bieleho domu do La Malbaie v kanadskom Quebecu, kde sa koná summit G7. „Prečo sa koná stretnutie bez účasti Ruska na tomto stretnutí?“ spýtal sa doslova Trump. „Mali by dovoliť Rusku vrátiť sa, pretože Rusko by malo sedieť za rokovacím stolom,“ doplnil.

Trump pricestuje na summit G7 ešte v piatok večer, no hneď v sobotu odíde a vynechá tak rokovanie o klimatických zmenách, udržateľnej energii a ochrane oceánov.

Oficiálnym dôvodom skrátenia Trumpovho pobytu na summite G7 je to, že sa z neho musí ponáhľať do Singapuru, kde sa v utorok stretáva so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Hrozí odveta

Neoficiálne informácie však hovoria o tom, že Trump chcel čo najviac oklieštiť čas svojho pobytu na summite G7 skôr v súvislosti s napätím, ktoré medzi USA a zvyšnými krajinami združenia zavládlo po tom, čo oznámil zavedenie nových ciel na dovoz ocele a hliníka.

Toto rozhodnutie vyvolalo masívnu kritiku zo zahraničia, kanadský premiér Justin Trudeau a francúzsky prezident Emmanuel Macron napríklad v piatok v dejisku summitu G7 vystúpili na spoločnej tlačovej konferencii, na ktorej pohrozili Trumpovi odvetnými hospodárskymi opatreniami. „Obchodná vojna neobíde nikoho. Budeme ochraňovať naše hospodárstvo a našich pracovníkov,“ vyhlásil Trudeau.

„Ak sa nám tým podarí prinútiť Trumpa, aby si uvedomil, že to, čo robí, je kontraproduktívne aj z jeho hľadiska, možno sa potom budeme vedieť pohnúť vpred rozumnejším spôsobom,“ dodal Trudeau. Trump na spoločnú tlačovku Macrona a Trudeaua vzápätí reagoval spŕškou rozhorčených tweetov. Podľa neoficiálnych informácií z okruhu Trumpových poradcov, o ktorých informuje agentúra AP, sa Trump dokonca zaujímal o to, či by nemohol svoju účasť na summite G7 úplne odriecť.