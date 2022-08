Rusko na Ukrajine čelí nedostatku personálu, teraz hľadá alternatívy

Rusko čelí počas pokračujúcej ofenzívy na Ukrajine nedostatku personálu a podľa západných predstaviteľov tak muselo nájsť nielen alternatívne metódy náboru, ale aj prispôsobiť svoj spôsob boja. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Myslíme si, že verbovali vo väzeniach a evidentne spolupracujú aj so súkromnými vojenskými spoločnosťami,“ konštatovali podľa CNN vo štvrtok západní predstavitelia s tým, že počty mŕtvych a zranených na ruskej strane sú nesmierne vysoké „s čím Rusi vôbec nepočítali“.

Predpokladajú pritom, že Rusko prišlo o približne 75-tisíc mužov, vrátane asi 20-tisíc mŕtvych a 55-tisíc zranených.

„Majú skutočné problémy vyplniť personálne medzery. Väčšina (novších) regrútov stále prichádza skôr z vidieckych oblastí ako z miest, čo je podľa nás úmyselné, no majú skutočné problémy vyplniť medzery,“ uviedli s tým, že práve preto Rusi začínajú siahať po alternatívnych mechanizmoch verbovania.

Moskva podľa nich mení aj spôsob, akým ruské sily fungujú na bojisku. „Rusko zmenilo svoj spôsob boja, aby sa prispôsobilo redukcii personálu a kvalifikovaného personálu, takže bojujú v menších formáciách. To im v istom zmysle zjednodušuje fungovanie, no zároveň to limituje progres, ktorý môžu dosiahnuť,“ vysvetlili.