Rusko nechce dovoliť šírenie informácií o vojne na Ukrajine za každú cenu, schválilo zákon o 15-ročných trestoch

Ruská Štátna duma schválila zákon, ktorý zavádza až 15-ročné tresty väzenia za úmyselné šírenie „nepravdivých informácií“ o vojenskej akcii na Ukrajine.

Ruské štátne agentúry v piatok informovali, že ho schválili v treťom a poslednom čítaní. Teraz zákon poputuje na schválenie do hornej komory parlamentu, kde sa očakáva, že jeho odobrenie bude len formalita a následne ho dostane na podpis prezident Vladimir Putin. Podľa predsedu Dumy Vjačeslava Volodina by zákon mohol vstúpiť do platnosti už v sobotu.

Väzenie za falošné informácie

Návrh zákona prišiel v súvislosti so zásahom ruských úradov proti nezávislým médiám a kritikom invázie na Ukrajinu.

Šírenie toho, čo úrady označia za falošné informácie, bude možné na základe neho potrestať tromi rokmi väzenia a v prípade, ak rozhodnú, že má informovanie „vážne následky“, môže obvinený stráviť za mrežami aj 15 rokov. Zákon zakazuje aj vyzývanie na zavedenie sankcií proti Rusku.

Skončili Echo Moskva a televízia Dožď

Necelé dve hodiny po schválení zákona oznámila ukončenie prevádzky spravodajská webstránka Znak, pričom to zdôvodnila veľkým množstvom zákazov, ktoré ovplyvňujú prácu médií v Rusku.

Vo štvrtok ukončili prevádzku aj nezávislé rádio Echo Moskvy a televízia Dožď, ktoré zablokovala generálna prokuratúra.