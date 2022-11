Rusko nemá právo veta na vstup krajín do NATO, povedal Stoltenberg

Dvere Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sú pre krajiny otvorené a Rusko „nemá právo veta“ na ich vstup.

V utorok to pri príležitosti dvojdňového stretnutia ministrov zahraničia aliancie v Bukurešti povedal jej generálny tajomník Jens Stoltenberg s tým, že ruský prezident Vladimir Putin „čoskoro dostane ako členov NATO aj Fínsko a Švédsko“.

Zároveň prízvukoval, že aliancia stojí aj za členstvom Ukrajiny. „Prezident Putin nemôže odoprieť zvrchovaným štátom, aby robili vlastné suverénne rozhodnutia, ktoré nie sú hrozbou pre Rusko. Myslím si, že sa bojí demokracie a slobody, to je pre neho hlavná výzva,“ vyhlásil Stoltenberg.

Všetci platia za vojnu

Ukrajina, ktorá čelí ruskej agresii, sa však k NATO tak skoro nepripojí a mnohí členovia veria, že sústredenie by malo zostať len na porážke Ruska.

Stoltenberg zdôraznil, že akýkoľvek pokus o členstvo tejto východoeurópskej krajiny by mohol spojencov rozdeliť „Sme uprostred vojny, a preto by sme nemali robiť nič, čo by mohlo narušiť jednotu spojencov pri poskytovaní vojenskej, humanitárnej a finančnej podpory Ukrajine, pretože musíme zabrániť víťazstvu prezidenta Putina,“ vysvetlil šéf NATO a poznamenal, že všetci platia za vojnu na Ukrajine.

„Cena, ktorú platíme, je v peniazoch, zatiaľ čo cena, ktorú platia Ukrajinci, je platená krvou,“ skonštatoval.

Pomoc pre Ukrajinu

Dvojdňové stretnutie ministrov v Rumunsku pravdepodobne prinesie čerstvé sľuby pre pomoc Ukrajine v podobe generátorov, paliva, zdravotníckeho materiálu, zimného vybavenia či rušičov dronov.

Spojenci podľa agentúry AP pravdepodobne samostatne oznámia aj čerstvé dodávky vojenskej pomoci. Ministri v utorok večer absolvujú pracovnú večeru s ukrajinským šéfom diplomacie Dmytrom Kulebom.

Na rokovaniach sa zúčastňujú aj ministri zahraničia Fínska a Švédska, ktorých prístup do NATO musia schváliť už len Turecko a Maďarsko. V stredu sa spojenci budú zaoberať aj spôsobmi, ako zvýšiť podporu pre partnerov čeliacich ruskému tlaku, a to Bosnu a Hercegovinu, Gruzínsko a Moldavsko.