Rusko nemôže obviniť Ukrajinu z výbuchov na Kryme, inak by priznalo bezmocnosť protivzdušnej obrany

Kremeľ neobviňuje Ukrajinu z výbuchov na Kryme, pretože by tak priznal bezmocnosť svojej protivzdušnej obrany. V najnovšej správe to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Krymom otriasla séria výbuchov

Vojenským letiskom v Novofedorivke na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym otriasla v utorok séria výbuchov.

Podľa miestnych obyvateľov ich bolo od sedem do dvanásť a najmenej dve epicentrá požiaru, pričom podľa predpokladov vzdušných síl Ukrajiny bol zničený sklad leteckých zbraní a asi desiatka ruských lietadiel.

Rusko popiera ukrajinské útoky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa priamo nevyjadril k zodpovednosti za útok, no podľa neoficiálnych správ výbuchy spôsobil útok ukrajinskej armády.

Rusko však tieto tvrdenia popiera a podľa ISW tak činí preto, že by to bol dôkaz neefektívnosti ruských systémov protivzdušnej obrany, ako sa to už stalo pri potopení ruského krížnika Moskva.

Podľa Rusov ide o náhodný požiar

„Simultánnosť výbuchov v dvoch rôznych objektoch pravdepodobne vylučuje oficiálnu ruskú verziu náhodného požiaru, ale nevylučuje ani sabotáž, ani raketový útok s dlhým doletom,“ tvrdí ISW.

Inštitút ďalej dodáva, že Ukrajina možno upravila svoje rakety Neptún na použitie proti pozemným cieľom, ale v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by túto hypotézu podporili.