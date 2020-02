Rusko nepovolilo nemeckému lietadlu medzipristátie, letelo z oblasti postihnutej koronavírusom

Ruské úrady nedovolili v Moskve pristáť lietadlu nemeckej armády, ktoré evakuovalo občanov Nemecka z čínskeho mesta Wu-chan postihnutého novou epidémiou.

Lietadlo so 128 evakuovanými plánovalo medzipristátie v ruskej metropole, nebolo mu to však umožnené, uviedlo v sobotu pre Bild am Sonntag nemecké ministerstvo obrany.

Airbus preto musel dotankovať vo fínskych Helsinkách. Rusko síce stroju prelet nad svojím územím povolilo, medzipristátie však odmietlo z dôvodu „nedostatočnej kapacity“ na zemi.

Nemecko už potvrdilo sedem prípadov nákazy čínskym koronavírusom vrátane jedného dieťaťa. Počet obetí nového vírusu v Číne stúpol v sobotu na 259, nakazených je najmenej 11 791 osôb.