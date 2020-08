Rusko odtajnilo zábery výbuchu jeho najničivejšej bomby. Jej účinky boli devastujúce (video)

Rusko odtajnilo zábery explózie zatiaľ najsilnejšej jadrovej zbrane, ktorú otestovalo ešte v októbri 1961. Asi 40-minútové video explózie vodíkovej bomby prezývanej Car bomba zverejnila štátna agentúra Rosatom, ktorá je zodpovedná za jadrový výskum a priemysel v Rusku.

Dokument zaznamenáva celý test, od prípravy bomby, jej transport ako aj samotný výbuch, ktorý mal mimoriadne ničivé účinky.

Vodíkovú bombu odskúšali nad Severným ľadovým oceánom

Car bomba, ktorú vyvíjali pod kódovým označením Ivan, mala silu ako vyše 50-tisíc kiloton TNT. Merala si osem metrov a vážila 27 ton.

Bombu previezli tajne a za prísnych bezpečnostných opatrení v špeciálne upravenom vlaku na polostrov Kola, kde sa nachádzala vojenská letecká základňa.

Do vzduchu ju vyniesol bombardér TU-98, ktorý bol schopný niesť aj takto veľké bomby. Bombu odhodil vo výške 10,5 kilometra pri súostroví Nová zem v Severnom ľadovom oceáne. Pád bomby brzdil padák, aby lietadlo mohlo uniknúť do bezpečnej vzdialenosti.

Vodíková bomba vybuchla vo výške 4,5 kilometra. Explóziu zaznamenávalo z diaľky špeciálne lietadlo ako aj prístroje na zemi.

Výbuch bolo vidieť a cítiť až 1000 km ďaleko

Výbuch spôsobil jasný blesk, ktorý bolo vidieť až tisíc kilometrov ďaleko. Postupne sa zmenil na oranžovú guľu, ktorá sa obrovskou rýchlosťou šírila do okolia. Oblak prachu sa zdvihol až do výšky desať kilometrov, hríbovitý mrak dosahoval až do výšky 60 km.

Explózia vyvolala otrasy o sile 5 stupňov Richterovej škály. Tlaková vlna zničila budovy v okruhu 40 km, rozbité okná dokonca hlásili aj z miest skoro 900 km od miesta výbuchu.