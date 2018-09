Rusko opätovne obvinilo Izrael zo zostrelenia lietadla, ministerstvo zverejnilo najnovšie zistenia

MOSKVA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Ruské ministerstvo obrany znova obvinilo Izrael zo zostrelenia ruského lietadla sýrskou raketou nad Stredozemným morom.

Rezort v nedeľu predstavil najnovšie zistenia o incidente, pričom vinu priamo pripísal izraelskému letectvu. „Veríme, že izraelské vzdušné sily a tí, čo rozhodovali o týchto krokoch, majú plnú vinu na nešťastí, ktoré sa stalo ruskému lietadlu Il-20,“ vyjadril sa prostredníctvom stanoviska hovorca ministerstva Igor Konašenkov.

Poskytli zlé informácie

Rusko, ktoré podporuje sily sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada, a Izrael, ktorý vykonal niekoľko útokov na jednotky v Sýrii napojené na Irán, niekoľko rokov udržiavali „horúcu linku“, aby zabránili pred stretmi ich síl vo vzdušnom priestore nad Sýriou.

Konašenkov však v nedeľu Izrael obvinil z toho, že linku využil na to, aby Rusko uviedol do omylu v súvislosti s jeho plánmi. Rusi podľa jeho slov nemohli poslať lietadlo do bezpečia, pretože izraelský dôstojník v službe im poskytol zlé informácie a povedal im o izraelskej operácii na severe Sýrie, zatiaľ čo Izraelčania boli nad provinciou Lázikíja na západe.

Ruské lietadlo použité ako štít

Podľa Konašenkova izraelská stíhačka nad sýrskym pobrežím pred zostrelením použila ruské lietadlo ako štít, čo odráža „buď nedostatok profesionality alebo zločinnú nedbanlivosť“.

Konašenkov sa tiež posťažoval na to, že Izrael za uplynulé roky vyčkával do poslednej chvíle na upozornenie Ruska o svojich operáciách, čím ohrozoval ruské stroje. Kroky Izraela nazval „veľmi nevďačnou odpoveďou na všetko, čo Rusko nedávno urobilo pre štát Izrael“.

Ruský stroj typu Il-20 zostrelila sýrska raketa nad Stredozemným morom pri sýrskom pobreží v pondelok v noci. Sýrske sily mierili na štyri izraelské stíhačky, ktoré v tom čase na ciele v provincii Lázikíja.

Na palube lietadla bolo 15 ľudí, nikto z nich nešťastie neprežil. Ruská armáda pôvodne obvinila z nešťastie Izrael, prezident Vladimir Putin ho neskôr pripísal „režazcu tragických, fatálnych okolností“.