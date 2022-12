Rusko plánovalo dobyť Ukrajinu do desiatich dní. Vojenskí experti vedia, prečo plán zlyhal

Rusko plánovalo dobyť Ukrajinu do desiatich dní, no tento plán zlyhal pre prílišné utajenie a slabý výcvik Rusov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to správa britského Kráľovského inštitútu spojených služieb pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI).

Ukrajinci lepšie pochopili svoju úlohu

Podľa vojenských expertov malo Rusko v pláne prevziať kontrolu nad Ukrajinou do 10 dní a následne krajinu do augusta tohto roka celú obsadiť a anektovať. V Rusku dúfali, že rýchlosť útoku a dezinformačná kampaň by mohli zabezpečiť rýchle dobytie hlavného mesta Ukrajiny. Navyše pri Kyjeve mali Rusi prevahu v pomere síl 12:1.

Ruské jednotky sa však ukázali na taktickej úrovni nepripravené na efektívnu realizáciu svojho plánu. Taktiež väčšina ruských jednotiek, ktoré dostali rozkazy na útok najskôr 24 hodín pred inváziou, o úmysle zaútočiť na Kyjev nevedela. Rusom chýbala munícia, palivo, jedlo a jasné pochopenie toho, ako ich akcie zapadajú do celkového plánu.

Ruská armáda podľa expertov z dôvodu zachovania tajomstva získala výhodu v úvode vojny na operačnej úrovni, no po taktickej stránke ukrajinské sily lepšie pochopili, čo majú robiť, pretože sa osem rokov pripravovali, ako odrážať ofenzívu ruskej armády. Keď ruská snaha o čo najrýchlejšie výsledky nepriniesla želaný efekt a Ukrajina sa mobilizovala, ruské sily zistili, že ich pozícia sa neustále zhoršuje.

Experti uviedli, že taktická kompetencia ruskej armády sa ukázala byť výrazne nižšia v porovnaní s očakávaniami mnohých pozorovateľov na Ukrajine a v Rusku, ako aj v zahraničí.

Neúčinný systém vedenia bojových operácií

Ako neúčinný sa ukázal aj ruský systém vedenia bojových operácií práporovými taktickými skupinami, pričom Rusi sa za každých okolností, aj za nezmyselných okolností, snažia splniť rozkaz.

Na jednotlivých úrovniach ruského velenia tiež údajne chýba pravdivosť informácií. Pod ruské zlyhanie sa taktiež podpísalo to, že Rusi nebrali do úvahy psychológiu ukrajinskej armády.