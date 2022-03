Rusko podľa zástupcu šéfa NATO vojnu nemôže vyhrať, jadrový útok by vyvolal reakciu

Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana vyhlásil, že mesiac trvajúca „barbarská vojna“ ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajine je vojnou, v ktorej nemôže vyhrať.

V rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press bývalý rumunský minister zahraničia a veľvyslanec v USA dodal, že Severoatlantická aliancia by bola „nútená prijať primerané opatrenia“ v prípade chemického alebo jadrového útoku. Odmietol však povedať, aké opatrenia by to boli.

„NATO je obrannou alianciou, ale je aj jadrovou alianciou,“ povedal Geoana. „Ak proti Ukrajine použijú chemické zbrane alebo iný druh sofistikovanejších systémov, od základu by to zmenilo povahu vojny, ktorú Putin vedie proti Ukrajine„. „Môžem garantovať, že NATO je pripravené odpovedať proporcionálne,“ dodal.

Geoana uviedol, že útok na divadlo v meste Mariupoľ, ktorý podľa ukrajinských úradov zabil približne 300 civilistov, je „ďalším dôkazom, že Putinova vojna je vojnou, ktorá je nevyprovokovaná, nelogická a tiež barbarská„. Brutálna vojna, ktorú Rusko vedie od 24. februára, však má opačný vplyv, ako Putin dúfal, a zjednotila západné štáty a posilnila NATO, povedal Geoana.