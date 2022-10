Rusko ponúka ubytovanie pre ľudí, ktorí sa evakuujú z Chersonskej oblasti. Má ísť však o nútené deportácie

Rusko sľubuje bezplatné ubytovanie všetkým obyvateľom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorí sa odtiaľ rozhodnú evakuovať. Vyhlásil to ruský vicepremiér Marat Chusnullin po tom, ako Ruskom podporovaný šéf oblasti požiadal Kremeľ, aby zorganizoval evakuáciu zo štyroch miest z dôvodu nebezpečenstva raketových útokov.

Vladimir Saldo povedal, že bolo prijaté rozhodnutie o evakuácii obyvateľov miest Cherson, Nova Kachovka, Hola Prystan a Čornobaivka do ruskej Rostovskej a Krasnodarskej oblasti, Stavropoľského kraja ako aj na anektovaný Krym.

Rusko charakterizovalo evakuáciu Ukrajincov do Ruska ako dobrovoľnú, no objavujú sa správy o nútených deportáciách z okupovaného územia do takzvaných filtračných táborov, kde sú zlé podmienky.

Ukrajinské sily pokračujú so svojou protiofenzívou hlbšie do južného regiónu, jedného zo štyroch, ktoré Rusko nedávno ilegálne anektovalo.