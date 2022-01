Rusko posiela svojich vojakov z východu na cvičenie do Bieloruska, rastú obavy z invázie na Ukrajinu

Rusko posiela vojakov z Východného vojenského okruhu do Bieloruska na veľké vojenské cvičenia.

Námestník ministra obrany Alexander Fomin sa vyjadril, že manévre budú zahŕňať výcvik na spoločnú reakciu Ruska a Bieloruska voči vonkajším hrozbám a zúčastní sa na nich aj tucet stíhačiek Su-35 a niekoľko jednotiek protivzdušnej obrany.

Cvičenia aj na juhu Bieloruska

Prechod vojakov a techniky bude podľa neho trvať do 9. februára. Očakáva sa, že cvičenia, ktoré sa konajú v čase napätia pre zhromažďovanie ruských vojakov blízko Ukrajiny, budú trvať od 10. do 20. februára.

Fomin povedal, že cvičenia v Bielorusku, ktoré zahŕňajú presun nešpecifikovaného počtu vojakov, odrážajú potrebu sústredenia celého vojenského potenciálu krajiny v západnom Rusku.

„Môže nastať situácia, keď sily a prostriedky regionálnej skupiny síl budú nedostatočné na zaistenie spoľahlivej bezpečnosti štátu únie a my musíme byť pripravení ju posilniť. Dosiahli sme dohodu s Bieloruskom, že je potrebné zapojiť celý vojenský potenciál do spoločnej obrany,“ povedal Fomin na stretnutí so zahraničnými vojenskými atašé.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa zas vyjadril, že spoločné cvičenia sa odohrajú na západnej hranici jeho krajiny aj na jej juhu, kde susedí s Ukrajinou.

Rusi vraj inváziu neplánujú

Prítomnosť ruských vojakov v Bielorusku dramatický posilní odhadovaných 100-tisíc vojakov s tankmi a ďalšími ťažkými zbraňami pri Ukrajine, čo spôsobuje obavy Západu z invázie.

Ukrajinskí predstavitelia varovali, že Rusko by mohlo zaútočiť z rôznych smerov vrátane Bieloruska.

Rusko úmysel napadnúť svojho západného suseda popiera, no požaduje od Západu a NATO záruky, že sa Seveoratlantická aliancia nerozšíri o Ukrajinu a ďalšie bývalé sovietske štáty a ani tam nebude rozmiestňovať zbrane ani vojakov.

Washington a jeho spojenci minulý týždeň s Moskvou rokovali a jej požiadavky odmietli.

Ukrajina vytvára záložné prápory

Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že zrýchľuje úsilie o vytvorenie záložných práporov, ktoré umožnia rýchle nasadenie 130-tisíc regrútov na rozšírenie armády, ktorá má 246-tisíc príslušníkov.

V práporoch z novovzniknutých síl územnej obrany by mohli byť záložníci vo veku od 18 do 60 rokov.

V utorok sa tiež v Moskve stretla nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková s jej ruským kolegom Sergejom Lavrovom.

Šéfka nemeckej diplomacie sa vyjadrila, že je ťažké nevnímať nasadenie ruských vojakov pri hraniciach ako hrozbu, keď na to neposkytli pochopiteľný dôvod a zdôraznila, že Západ je pripravený pokračovať v dialógu s Ruskom o zmiernení napätia.

Sú pripravení znova sa stretnúť

Lavrov okrem iného zase zopakoval argument, že Moskva môže nasadzovať svojich vojakov na svojom území kdekoľvek, kde to považuje za nevyhnutné.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa zase po utorkovom stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne v súvislosti s napätím okolo Ukrajiny vyjadril, že „hlavným cieľom je urobiť pokrok v politickej ceste“ smerom k zabráneniu vojenského útoku voči Ukrajine.

„Spojenci v NATO sú znova pripravení sa stretnúť s Ruskom a dnes som pozval Rusko a všetkých spojencov v NATO, aby sa zúčastnili na sérii stretnutí v Rade NATO-Rusko v blízkej budúcnosti s cieľom riešiť naše obavy, ale aj vypočuť si obavy Ruska,“ povedal Stoltenberg a dodal, že NATO čoskoro Rusku predloží písomné návrhy, ktorými reaguje na ruské požiadavky.

V súvislosti s deeskaláciou napätia sa Lavrov v piatok v Ženeve stretne s americkým ministrom zahraničia Antonym Blinkenom, ktorý v stredu navštívi aj Ukrajinu.