Rusko prekvapilo Nemecko novým návrhom, na Ukrajinu by sa mohli dostať mierové jednotky OSN

BERLÍN 5. septembra (WebNoviny.sk) – Nemecko v utorok privítalo návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby na východ Ukrajiny boli vyslané mierové jednotky Organizácie Spojených národov (OSN). Hoci je toto rozhodnutie prekvapivé, keďže proruskí separatisti podporovaní Moskvou doteraz pozorovateľov OSN odmietali, podľa Berlína ho treba využiť.

„Táto ponuka ukazuje, že Rusko pristúpilo k zmene vo svojej politike, a túto šancu by sme nemali premrhať,“ vyhlásil v utorok v Berlíne nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. „Bolo by dobré, keby sme to brali ako úvod k ďalším rokovaniam o zmierňovaní napätia,“ dodal šéf nemeckej diplomacie.

Putin v utorok prekvapivo oznámil, že Rusko požiada Bezpečnostnú radu OSN o zaslanie mierových jednotiek na východ Ukrajiny, kde by dohliadali na oblasť pozdĺž demarkačnej línie. Boje medzi proruskými separatistami podporovanými Kremľom a ukrajinskými vojakmi na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadali viac ako 10-tisíc obetí. Mierová dohoda uzavretá v roku 2015 pomohla znížiť rozsah bojov, naďalej však dochádza k ozbrojeným zrážkam.

Separatisti sa v minulosti stavali dôrazne proti návrhom Ukrajiny umiestniť do vojnovej zóny mierové jednotky OSN. Putin v utorok vyhlásil, že prítomnosť mierových síl by zaistila bezpečnosť medzinárodných pozorovateľov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v oblasti. Trvá však na tom, aby boli mierové sily umiestnené len pozdĺž línie medzi povstalcami kontrolovanými územiami a oblasťou pod kontrolou vlády, kde dochádza ku zrážkam.