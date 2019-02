Rusko reaguje na odstúpenie USA od zmluvy o jadrových zbraniach, o dva roky bude mať nové rakety

MOSKVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Rusko do dvoch rokov vyvinie nové rakety stredného doletu odpaľované zo zeme. V utorok to v Moskve vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu.

Rusko tak reaguje na to, že Spojené štáty v sobotu formálne odstúpili od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF), ktorá vývoj takýchto rakiet zakazovala. USA argumentovali tým, že Rusko túto zmluvu aj tak už dlho porušuje. Šojgu v utorok vyhlásil, že to síce nebola pravda, no teraz, keď USA od zmluvy odstúpili, bude Rusko musieť začať vyvíjať zbrane, ktoré zmluva zakazovala.

Popierajú porušenie zmluvy

Odstúpenie USA od zmluvy INF nadobudne platnosť po šiestich mesiacoch od oznámenia, teda 2. augusta tohto roku. Ako v sobotu vyhlásil šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, Spojené štáty sa „neskutočne dlhý čas snažili zmluvu uchovať pri živote“, ale Rusko „naďalej popiera, že jeho raketový systém, ktorý je s ňou v rozpore, túto zmluvu porušuje,“.

Postup Ruska podľa Pompea „ohrozil základné záujmy Spojených štátov a Spojené štáty už nemôžu byť naďalej obmedzované zmluvou, ktorú Rusko otvorene porušuje„.

Ruský prezident Vladimir Putin na oznámenie zo strany USA reagoval v sobotu s tým, že Rusko bude nasledovať príklad USA a od zmluvy odstúpi tiež. „Naši americkí partneri oznámili, že rušia svoju účasť na zmluve, a my ju rušíme tiež,“ povedal Putin. „Všetky naše návrhy v tejto oblasti sú tak ako doteraz na stole, dvere pre rokovania sú otvorené,“ dodal ruský prezident.

Rusko sa bude riadiť podľa USA

Putin vyhlásil, že po tomto obojstrannom kroku začne Rusko vyvíjať nové rakety stredného doletu, no dodal, že ich rozmiestni v európskej časti Ruska len vtedy, ak Američania rozmiestnia v Európe svoje rakety rovnakého typu.

Zmluvu INF ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom štátom vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.