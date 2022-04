Rusko sa vyhráža, že do Baltského mora navozí jadrové zbrane ak severania vstúpia do NATO

Ak sa Švédsko a Fínsko pridajú do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), Rusko bude musieť posilniť svoju obranu. Vyhlásil to podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev, podľa ktorého by sa naďalej nemohlo hovoriť o „bezjadrovom“ Baltskom mori, keďže „treba obnoviť rovnováhu“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Dodnes Rusko neprijalo také opatrenia a nechystalo sa na to,“ skonštatoval Medvedev. Fínsko aj Švédsko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vyjadrili ich ochotu pridať sa k NATO. Americkí predstavitelia tvrdia, že by sa mohli stať súčasťou aliancie už v lete.