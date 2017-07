Rusko sa snaží destabilizovať situáciu v strednej a východnej Európe, tvrdí Trump

VARŠAVA 6. júla (Webnoviny.sk) – Tvrdé slová na adresu Ruska zazneli z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa na návšteve Poľska. Po štvrtkovom rokovaní s poľským prezidentom Andrzejom Dudom americký prezident hovoril o “destabilizácii, o ktorú sa Rusko snaží v regióne” strednej a východnej Európy.

Trump vyzdvihol dôležitosť spolupráce s Poľskom práve v súvislosti so správaním sa Ruska v regióne strednej a východnej Európy. “Amerika je zaviazaná k tomu, aby zachovávala mier a bezpečnosť vo východnej a strednej Európe. Spolupracujeme s Poľskom, aby sme dokázali reagovať na to, čo robí Rusko, a na destabilizáciu, o ktorú sa Rusko v regióne snaží,” vyhlásil americký prezident.

Na druhej strane sa ale Trump snažil zľahčovať mieru zasahovania Ruska do americkej predvolebnej kampane, po ktorej sa stal prezidentom. Po rokovaní s Dudom vyhlásil, že síce aj podľa neho Rusko do kampane zasahovalo, ale “iné krajiny” mohli robiť to isté. Trump bližšie nevysvetlil, ktoré krajiny má na mysli, a povedal len že “nikto presne nevie”.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky spravodajskej televízie ČT24.