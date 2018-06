Rusko a Spojené štáty sa dohodli na summite prezidentov Vladimira Putina a Donalda Trumpa

MOSKVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Rusko a USA sa dohodli na summite prezidentov Vladimira Putina a Donalda Trumpa. V stredu to oznámil zahraničnopolitický poradca ruskej hlavy štátu Jurij Ušakov po stretnutí Putina a Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona v Moskve.

Miesto summitu zatiaľ neznáme

Rusko sa so Spojenými štátmi dohodlo na dátume a lokalite konania stretnutia prezidentov. Čas, miesto konania a ďalšie detaily o summite oznámia Kremeľ a Biely dom vo štvrtok v spoločnom vyhlásení, uviedol Ušakov.

Podľa poradcu by sa mal summit uskutočniť v tretej krajine, ale v súlade s dohodou neuviedol zatiaľ v ktorej. V minulosti ponúklo pre summit lídrov Rakúsko svoje hlavné mesto Viedeň. Podľa niektorých medializovaných správ by to mohli byť fínske Helsinki.

Očakávajú spoločné vyhlásenie

Súčasťou summitu bude individuálne rokovanie prezidentov a stretnutie vyvrcholí spoločnou tlačovou konferenciou, priblížil Ušakov. Očakáva sa, že Trump a Putin vydajú spoločné vyhlásenie.

Ušakov okrem iného povedal, že Kremeľ bol spokojný s rokovaniami s Boltonom a popísal ich ako „konštruktívne a vecné“. Rozhovory sa dotkli tém ako bilaterálne vzťahy, kontrola jadrových zbraní, situácia v Sýrii, ukrajinská kríza, vývoj situácie so Severnou Kóreou či odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom.

Podľa Ušakova to sú témy, ktoré by mali ovplyvňovať aj program summitu. Na rokovaniach s Boltonom sa tiež objavila aj otázka údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, čo Kremeľ opätovne poprel.