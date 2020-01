Rusko tvrdil Černákovi, že má s Volzovou problém, vypovedal jeho bývalý ochrankár

Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko tvrdil na stretnutí s mafiánskym šéfom Mikulášom Černákom v Banskej Bystrici, že má problém so svojou vtedajšou obchodnou partnerkou Sylviou Volzovou. Vo výpovedi pred senátom Okresného súdu Bratislava II to v piatok uviedol bývalý šéf Ruskovej ochranky Branislav Pravda.

Ako ďalej vypovedal, keď v roku 1997 viezol Ruska na stretnutie do Banskej Bystrice, najskôr si myslel, že idú za politikom Ľudovítom Černákom. Keď dorazili do firmy Mikuláša Černáka, Rusko sa ho podľa svedka opýtal, či sa dá problém s Volzovou nejako riešiť.

„Pán Černák povedal, že všetko sa dá riešiť,“ uviedol svedok a dodal, že následne ho poslali preč z miestnosti. V nej ostal Rusko s Černákom, jeho komplicom Milošom Kaštanom a ďalšími osobami, ktoré nepoznal. Doplnil, že bol prekvapený, že Pavol R. na takéto stretnutie vôbec išiel a nekonzultoval to so svojou ochrankou.

Sprostredkovateľom stretnutia medzi obžalovaným Ruskom a Černákom, na ktorom si podľa obžaloby Rusko objednal vraždu Volzovej, bol podnikateľ Ján Kováčik. Ako v piatok vypovedal pred súdom, s Černákom ako aj s jeho komplicom Kaštanom sa pozná od 80-tych rokov. S Ruskom sa zoznámil v roku 1996.

Pojednávanie pokračuje začiatkom apríla

Podľa výpovede ho na prelome leta a jesene 1997 Rusko požiadal, či mu nevie vybaviť stretnutie s Černákom. „Ja som dohodol termín toho stretnutia s pánom Kaštanom,“ uviedol Kováčik s tým, že detaily toho, čo sa na stretnutí preberalo, nepozná. Rusko mu len hovoril, že si potrebuje „niečo overiť“.

Svedok doplnil, že od Ruska vedel, že v tej dobe nemajú s Volzovou dobré vzťahy, o podrobnostiach mu však nehovoril.

Obžalovaný Rusko v tejto súvislosti zdôraznil, že na stretnutie si išiel overiť, či mu „niečo nehrozí“, keďže informáciu o nebezpečenstve voči svojej osobe dostal od poradkyne vtedajšieho predsedu vlády Anny Nagyovej. Zdôraznil však, že na stretnutí bol Kováčik s ním. Pojednávanie v tomto prípade pokračuje začiatkom apríla.

V prípade údajnej objednávky vraždy Sylvie Klaus Volzovej čelia obžalobe Rusko – bývalý riaditeľ televízie Markíza a obchodný partner Volzovej, a tiež odsúdení členovia podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ. Pojednávanie sa za sprísnených bezpečnostných podmienok uskutočňuje v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestov odňatia slobody.

Podiel na skutku popiera aj Kýbel

Podľa obžaloby Rusko v roku 1997 navštívil Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.

Vo svojej výpovedi pred súdom v máji minulého roku pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Pavla R. prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval.

Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ, zvaný Kýbel. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom, naopak, účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.