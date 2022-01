Rusko údajne pripravuje zámienku pre inváziu na Ukrajinu, agenti majú spáchať sabotáž

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zistila, že Rusko pripravuje zámienku na potenciálnu inváziu na Ukrajinu a Moskva už pripravila agentov, aby vykonali „operáciu pod falošnou vlajkou“ na východe krajiny. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa.

Podľa neho sa americká administratíva tiež domnieva, že Rusko sa pripravuje aj prostredníctvom dezinformačnej kampane na sociálnych médiách tým, že označuje Ukrajinu za agresora, ktorý pripravuje bezprostredný útok proti ruským silám na východnej Ukrajine.

Sabotáž proti ruským zástupným silám

Americké tajné služby podľa spomenutého predstaviteľa zistili, že Rusko už vyslalo agentov vycvičených v boji v mestskom prostredí, ktorí by mohli použiť výbušniny na vykonanie sabotáže proti ruským zástupným silám, ak sa ruský prezident Vladimir Putin rozhodne, že chce pokročiť s inváziou.

Vina by pripadla na Ukrajinu. Podrobnosti o tom, ako sa spravodajská komunita dostala k daným informáciám a do akej miery im dôverujú, daný predstaviteľ neuviedol.

Druhá osoba oboznámená s rokovaniami medzi Washingtonom a Kyjevom o súčasnej kríze uviedla, že Biely dom o spomenutých zisteniach neinformoval Ukrajinu predtým, ako ich v piatok zverejnili.

Incident pod falošnou vlajkou

Ukrajina tiež monitoruje údajné použitie dezinformácií zo strany Ruska. Ukrajinské médiá v piatok tiež informovali, že tamojšie úrady veria, že ruské špeciálne služby plánujú možný incident pod falošnou vlajkou, ktorý by sa dal považovať za provokáciu ďalšieho konfliktu.

Rusko zhromaždilo odhadom 100-tisíc vojakov a techniku blízko hraníc s Ukrajinou. To vyvoláva obavy, že Kremeľ plánuje napadnúť svojho suseda. To Rusko popiera, žiada však poskytnutie bezpečnostných záruk, že sa NATO nerozšíri o ďalšie bývalé sovietske štáty a nebude tam rozmiestňovať svoje sily. To zas odmieta Západ, ale tvrdí, že je ochotný rokovať. V súvislosti s napätím vo východnej Európe sa tento týždeň uskutočnili rokovania USA a Ruska v Ženeve či zasadnutie rady NATO-Rusko v Bruseli, ktoré ale situácii nepriniesli prelom. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v piatok varoval, že Moskva nebude čakať donekonečna na odpoveď zo Západu a očakáva, že Spojené štáty a NATO na budúci týždeň dodajú písomnú odpoveď.