Rusko usporiada rozsiahle námorné cvičenia vo viacerých častiach sveta, Západ sa obáva invázie

Rusko vo štvrtok oznámilo rozsiahle námorné cvičenia vo viacerých častiach sveta, ktoré sa uskutočnia tento mesiac. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že sa manévre odohrajú v pobrežných vodách aj vo vzdialenejších „operačne dôležitých“ oblastiach vrátane Stredozemného mora, severovýchodného Atlantiku a Tichého oceánu.

„Cvičenia sú určené na precvičenie akcií námorníctva a vzdušných síl na ochranu ruských národných záujmov vo svetových oceánoch a na boj proti vojenským hrozbám pre Ruskú federáciu,“ uviedol rezort s tým, že potrvajú do februára. Zúčastní sa na nich viac ako 140 vojnových lodí a viac než 60 lietadiel.

Niekoľko ruských vojnových lodí sa v súčasnosti už zúčastňuje na spoločných manévroch s Čínou a Iránom v Ománskom zálive, ktoré sa začali v utorok a budú trvať do víkendu, pripomenulo tiež ministerstvo.

Manévre sa uskutočnia v čase, keď je pri hranici s Ukrajinou nazhromaždených odhadom 100-tisíc ruských vojakov, čo by podľa Západu mohlo predznamenávať inváziu. V rámci ďalšieho posilňovania síl v blízkosti Ukrajiny presunulo Rusko bližšie nešpecifikovaný počet vojakov z ruského Ďalekého východu k svojmu spojencovi Bielorusku, kde sa do 20. februára konajú veľké vojenské cvičenia. Ukrajinskí predstavitelia sa vyjadrili, že by Rusko mohlo využiť bieloruské územie na začatie možnej mnohostrannej invázie.