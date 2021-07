Rusko varuje USA pred vojenskou aktivitou v strednej Ázii, ich prítomnosť je neprijateľná

Rusko dôrazne vyzýva Spojené štáty, aby po odchode z Afganistanu nerozmiestňovali svojich vojakov v postsovietskych republikách strednej Ázie. Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Rjabkov v utorok uviedol, že prezident Vladimir Putin minulý mesiac na samite v Ženeve tento odkaz tlmočil americkej hlave štátu Joeovi Bidenovi.

Varovanie zaznieva v čase, keď americká armáda oznámila, že z Afganistanu už stiahla 90 percent vojakov a techniky.

Zmenili by sa vzťahy medzi krajinami

Podľa medializovaných informácií Bidenova administratíva uvažuje o Uzbekistane, Tadžikistane a Kazachstane ako o možných východiskových bodoch pre monitorovanie a rýchle reakcie na prípadné bezpečnostné problémy, ktoré by mohli nastať po odchode americkej armády z Afganistanu. Rusko má svoje vojenské základne v Tadžikistane a Kirgizsku.

„Chcel by som zdôrazniť, že premiestnenie trvalej americkej vojenskej prítomnosti do krajín susediacich s Afganistanom je neprijateľné… Američanom sme priamym a dôrazným spôsobom povedali, že by to zmenilo veľa vecí, nielen v našom vnímaní diania v tomto dôležitom regióne, ale aj v našich vzťahoch so Spojenými štátmi,“ uviedol Rjabkov.

Taliban ovláda čoraz viac územia

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok pripomenul, že Kazachstan, Tadžikistan a Kirgizsko sú členmi Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, ktorá združuje viaceré postsovietske štáty vrátane Ruska. Prítomnosť cudzích jednotiek na ich území musí schváliť obranný pakt, pričom žiadna z dotknutých krajín o to neprejavila záujem, dodal Lavrov.

USA sa z Afganistanu sťahujú po takmer dvadsiatich rokoch. V krajine eskaluje napätie a hnutie Taliban tvrdí, že má pod kontrolou 85 percent územia Afganistanu. Taliban dosahuje značné teritoriálne zisky od polovice apríla, keď americký prezident oznámil, že americkí vojaci sa do septembra stiahnu z krajiny.