Rusko zasahuje do prezidentskej kampane a pomáha Trumpovi, varujú tajné služby

Predstavitelia amerických tajných služieb varovali poslancov, že Rusko zasahuje do predvolebnej kampane, aby pomohlo prezidentovi Donaldovi Trumpovi so znovuzvolením v novembrových voľbách. Informuje o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na troch nemenovaných predstaviteľov oboznámených s informatívnym stretnutím, ktoré sa tejto otázke venovalo minulý týždeň. Stretnutie sa podľa ich slov zameralo na ruské úsilie ovplyvniť voľby a zasiať nesvár medzi amerických voličov.

Správy rozhnevali Trumpa

O varovaní tajných služieb ako prvé informovali denníky The New York Times a The Washington Post. Nemenovaný vládny predstaviteľ uviedol, že správy rozhnevali Trumpa, ktorý sa posťažoval, že dané informácie voči nemu použijú demokrati.

Prezident počas svojho funkčného obdobia viackrát odmietol informácie tajných služieb o tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v roku 2016, s tým, že je to sprisahanie s cieľom podkopať jeho víťazstvo.

Stretnutie hlavnej predstaviteľky tajných služieb pre voľby Shelby Pierson s výborom pre tajné služby Snemovne reprezentantov amerického Kongresu sa uskutočnilo 13. februára.

Podľa NYT sa Trump rozčúlil, že sa tak stalo za účasti predsedu výboru, demokrata Adama Schiffa, ktorý viedol proces jeho impeachmentu. Republikáni, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, si prezidenta zastali a tvrdili, že je voči Rusku tvrdý, uviedol jeden zo zmienených predstaviteľov.

Chaos na americkej politickej scéne

Deň po stretnutí Trump pokarhal vtedajšieho šéfa tajných služieb Josepha Maguirea. Tento týždeň prezident oznámil, že Maguirea vo funkcii nahradí niekdajší veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell, ktorý je jeho spojencom. Podľa zdrojov NYT je načasovanie odstúpenia Maguirea, ktoré si vyžadoval zákon, náhodné.

Varovanie pred ruským zasahovaním vyvoláva otázky o integrite prezidentskej kampane a o tom, či Trumpova administratíva podniká riadne kroky na boj proti takémuto konaniu, s ktorým sa Spojené štáty potýkali už pred štyrmi rokmi.

Tajné služby tvrdia, že v roku 2016 Rusko zasahovalo do volieb prostredníctvom sociálnych médií a kradnutím a šírením e-mailov z kont demokratov, pričom chcelo podporiť Trumpovu kampaň a vytvoriť chaos na americkej politickej scéne.