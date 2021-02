Rusku by sa registrovaním vakcíny v Európskej liekovej agentúre otvorili nové trhy, tvrdí Valášek

Zaregistrovaním ruskej vakcíny v Európskej liekovej agentúre by sa otvorili Rusku nové trhy. Aj to je dôvod, prečo si dať Sputnik V zaregistrovať. Na stredajšom tlačovom brífingu Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Doplnil, že je potrebné pýtať sa Ruska, prečo tak stále neurobilo. Dodal, že nerozumie, prečo Rusko v súvislosti s vakcínou Sputnik V nekoná.

Ako ďalej zdôraznil, je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensko dostali bezpečné vakcíny v maximálnom možnom množstve. „Rusko tú vakcínu nerozdáva zadarmo, Rusko Sputnik predáva. Nemám s tým problém, kupujme čokoľvek, čo je k dispozícii a je bezpečné,“ skonštatoval Valášek.

Doplnil, že to, čo by sa malo tiež robiť, je pracovať či s nemeckou kancelárkou alebo s francúzskym prezidentom, s ľuďmi, ktorí „majú väčší vplyv na zmýšľanie Moskvy ako my“. Zároveň pracovať na tom, aby Rusko nezaháľalo s podaním žiadosti o autorizáciu od Európskej liekovej agentúry. „V momente, keď je na trhu ďalšia bezpečná vakcína, idú akékoľvek politické rozdiely bokom a má byť podaná. To je aj pozícia strany Za ľudí,” doplnil Valášek.