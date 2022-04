Ruskú učiteľku vyšetrujú pre protivojnové komentáre, tajnou nahrávkou jej zavarili vlastní študenti

Učiteľku v západnej časti Ruska vyšetrujú pre jej protivojnové komentáre počas vyučovania. Ako referuje spravodajský web CNN, tie tajne nahrali jej študenti.

Otázka študenta a nahrávka

Štyridsaťpäťročná Irina Genová učila angličtinu na elitnej športovej škole, ktorá vychovávala popredných športovcov. Mnohí z nich sa dokonca kvalifikovali na veľké medzinárodné podujatia.

Vo zvukovej nahrávke zverejnenej na Telegrame 31. marca je počuť študenta, ktorý sa pýta Genovej, prečo Rusku zakázali účasť na nadchádzajúcich multišportových majstrovstvách Európy.

„Pokiaľ sa Rusko nebude správať civilizovane, bude to tak pokračovať navždy,“ odpovedala študentovi a ďalej dodala: „Začali bombardovať západnú Ukrajinu. Chceli sa dostať do Kyjeva, zvrhnúť Zelenského a vládu. Toto je, mimochodom, suverénny štát so suverénnou vládou.“

Domáce väzenie

Keď študent odvetil, že „nepoznáme všetky podrobnosti“, učiteľka poznamenala: „Presne tak! Vy v skutočnosti nič neviete. Máme tu totiž totalitný režim. Akýkoľvek nesúhlas sa považuje za myšlienkový zločin a všetkých nás pošlú preč na 15 rokov.“

Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, ktoré nahrávku zverejnilo, sa domnieva, že rodičia študentov zámerne presvedčili svoje deti, aby urobili nahrávku, ktorú by mohli posunúť ruským úradom. Genovej hrozí trest odňatia slobody do 10 rokov a pokuta do päť miliónov rubľov (približne 43-tisíc eur).

Podľa právnej skupiny OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia, sa momentálne nachádza v domácom väzení.