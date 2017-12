Ruskú základňu v Sýrii navštívil prezident Putin a nariadil čiastočný odsun jednotiek z krajiny

MOSKVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Prezident Vladimir Putin v pondelok nečakane zavítal na ruskú vojenskú základňu v Sýrii, kde oznámil čiastočný odchod ruských síl z krajiny.

Šéf Kremľa sa na leteckej základni Humajmím v provincii Lázikíja zastavil na svojej ceste do Egypta. V prejave k ruským vojakom slúžiacim na základni Putin nariadil odsun „značnej časti“ ruského kontingentu z krajiny.

Počas svojej krátkej návštevy sa stretol aj so sýrskym prezidentom Baššárom al-Asadom. Základňa v srdci regiónu obývanom alavitmi, ku ktorým sa hlási aj prezident al-Asad, slúži ako východiskový bod pre ruské vojenské operácie v Sýrii.

Po zastávke v Sýrii Putin pokračoval v ceste do Egypta, kam priletel utužovať vzťahy so svojím náprotivkom Abd al-Fattáhom as-Sísím. Ruský líder pricestoval do Káhiry druhý raz od roku 2015. Hlavnou témou rokovaní majú byť bilaterálne obchodné vzťahy a regionálne záležitosti.