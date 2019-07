Ruský boxer Sergej Kovaľov viní zo smrti Maxima Dadaševa ringového rozhodcu

Ruského profesionálneho boxera Sergeja Kovaľova hlboko zasiahla správa o smrti krajana Maxima Dadaševa.

Tento pästiar skonal v utorok na následky zranení, ktoré utrpel v minulotýždňovom piatkovom zápase organizácie Top Rank proti Portoričanovi Subrielovi Matíasovi. Rodák z Petrohradu zomrel vo veku 28 rokov.

Podľa Kovaľova sa pod úmrtie Dadaševa podpísala chyba ringového rozhodcu Kennyho Chevaliera. „Myslím si, že urobil chybu. Nie je to predsa nejaký chlap, ktorého našli na ulici, ale profesionál vyškolený na zvládanie boxerských duelov,“ uviedol 36-ročný Kovaľov prostredníctvom instagramu.

Žiadne vyhliadky na výhru

Rozhodca mal podľa neho bezpodmienečne ukončiť zápas vo chvíľach, keď už bolo jasné, že Dadašev nepreklopí dej stretnutia na svoju stranu.

„Musel vidieť, že Dadašev mal po 8. kole nulovú šancu na triumf, pretože v tej chvíli prehrával kolo za kolom a nemal žiadne vyhliadky na to, aby súperovi uštedril ´knockout´. Ale rozhodca, nanešťastie, nezastavil duel, aby chránil Maximovo zdravie a život. Namiesto toho pre potešenie davu nechal pokračovať v zápase,“ doplnil rodák z Kopejska.

Kovaľov má v profiringu na konte 33 výhier, tri prehry a jednu remízu. Je známy devastačným účinkom svojich úderov, 28 duelov ukončil pred časovým limitom. V roku 2011 na následky súboja s ním zomrel jeho krajan Roman Simakov.

Tréner hodil uterák

Dadašev s Matíasom bojovali v piatok v americkom Marylande o to, kto vyzve Josha Taylora v titulovom zápase v rámci organizácie IBF.

Portorický boxer v dueli jednoznačne dominoval, vyhrával tiež u všetkých troch rozhodcov, a tak tréner ruského pästiara hodením uteráka do ringu v 11. kole radšej požiadal o prerušenie stretnutia.

Dadaševovi museli následne pomôcť, aby sa dostal do šatne, pretože začal zvracať a strácal vedomie.

Mladého Rusa previezli z haly do nemocnice, kde podstúpil akútnu operáciu, aby sa zabránilo krvácaniu do mozgu. Potom Dadaševa uviedli do umelého spánku pre prípad, že by jeho mozog opuchol. Z neho sa však už neprebral.