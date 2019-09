Ruský dopingový škandál zrejme čaká pokračovanie, laboratórium údajne manipulovalo s údajmi

Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA) opäť hrozí suspendácia v medzinárodnom priestore. Ako agentúru AP informoval zdroj blízky Svetovej antidopingovej agentúre (WADA), Rusi mali manipulovať s údajmi ešte pred ich doručením zástupcom WADA pri vyšetrovaní masívneho štátom riadeného dopingu v Rusku.

Ten prepukol po ZOH 2014 v Soči a stále nie je uzatvorený, športovci z Ruska znášajú dôsledky doteraz. A ako sa zdá, do normálnej prevádzky sa nedostane ani moskovské antidopingové laboratórium.

Informácie mali prejsť úpravami

Práve poskytnutie údajov z moskovského laboratória boli jednou z podmienok na zaradenie RUSADA späť do štruktúr WADA.

Informácie, ktoré ruská strana po dlhých peripetiách poskytla medzinárodným vyšetrovacím orgánom viac ako dva týždne po určenom limite až 31. decembra 2018, podľa ostatných indícií prešli pred odoslaním úpravami.

Škandál zrejme čaká pokračovanie

V súvislosti s viacročnou kauzou ešte reprezentanti Ruska nemôžu štartovať na medzinárodných podujatiach pod vlastnou vlajkou, príkladom je atletika. Na blížiacich sa MS v katarskej Dauhe, ktoré sa začnú už v piatok, sa predstaví 29 športovcov z Ruska.

RUSADA bola na dobrej ceste k návratu do medzinárodného športu, po týchto správach však hrozí, že ruský dopingový škandál čaká ďalšie pokračovanie. Pre ruskú stranu to necelý rok pred OH 2020 v Tokiu nie je dobrá správa.