Ruský herec Artur Smoljaninov čelí za kritiku vojny na Ukrajine vyšetrovaniu, úrady idú aj po filantropovi Ziminovi

Ruské úrady v pondelok oznámili vyšetrovania voči známemu hercovi, ktorý skritizoval vojnu na Ukrajine, a filantropovi, ktorý podporuje ruskú opozíciu.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie vo vyhlásení informoval, že jeho šéf Alexander Bastrykin nariadil otvorenie kriminálneho vyšetrovania herca Artura Smoljaninova, ktorý „urobil sériu vyhlásení namierených proti Rusku v rozhovore pre západné médium“.

Kremeľ vyšetrovanie privítal

Výbor nešpecifikoval, čo konkrétne predstavuje trestný čin a aké obvinenia voči nemu vznesú. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyšetrovanie privítal.

Smoljaninov je prominentný filmový a divadelný herec, ktorý odišiel z Ruska po tom, čo napadlo Ukrajinu, a opakovane vojnu kritizoval.

Uplynulý víkend vyvolal rozhorčenie medzi podporovateľmi Kremľa jeho rozhovor pre Novaja Gazeta Europe, v ktorom povedal, že ak by mal ísť do vojny, bojoval by na strane Ukrajiny.

Zimin financoval aj Navaľného

Ministerstvo vnútra zase zaradilo prominentného filantropa Borisa Zimina na zoznam medzinárodne hľadaných ľudí na základe obvinení z podvodu.

Zimin financoval niekoľko ruských nezávislých médií aj projekty väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Údajne odišiel z Ruska v roku 2015.