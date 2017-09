Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval USA k dohode so Severnou Kóreou

MOSKVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval Spojené štáty americké, aby sa dohodli so Severnou Kóreou a predišli tak ozbrojenému konfliktu.

Reagoval pritom na súčasnú situáciu, ktorú zapríčinili severokórejské testy balistických rakiet. Politik v piatok počas prejavu na škole pre budúcich diplomatov uviedol, že „múdrejší a silnejší by mal urobiť prvý krok“ k diplomatickej dohode.

Podľa neho Moskva požiadala Washington, aby si uvedomil, že americkí spojenci Južná Kórea a Japonsko by v prípade konfliktu trpeli najviac.

USA údajne na túto výzvu odpovedali, že „určité udalosti“ v súčasnej situácii by znamenali vojenský zákrok ako jedinú možnú voľbu. Lavrov neuviedol detaily, no vyjadril sa, že Rusko urobí všetko pre to, aby zamedzilo „takémuto strašnému vývoju“.