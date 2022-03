Ruský oligarcha Abramovič sa vyjadril k predaju FC Chelsea a povedal, kde skončia všetky peniaze

Dlhoročný ruský majiteľ anglického futbalového klubu FC Chelsea Roman Abramovič už čoskoro zrejme opustí túto pozíciu. Práve pod Abramovičom zažila Chelsea najslávnejšie časy vo svojej histórii.

Päťdesiatpäťročný Rus sa však vzhľadom na súčasnú vyhrotenú situáciu na Ukrajine snaží predať všetky svoje nehnuteľnosti a vily v Anglicku a v stredu potvrdil aj predaj samotného klubu.

Správcom bude charitatívna organizácia

Pre rusko-ukrajinský konflikt Abramovičovi hrozia vo Veľkej Británii sankcie a už v sobotu previedol správcovstvo účastníka Premier League na charitatívnu organizáciu. Tento krok je jasným signálom, že ruskí podnikatelia pociťujú dôsledky, ktoré prezident Vladimir Putin spôsobil napadnutím Ukrajiny.

„Ako som už vyhlásil, vždy som robil rozhodnutia so záujmom toho najlepšieho pre klub. Momentálne to znamená predať klub. Verím, že je to v záujme fanúšikov, zamestnancov, sponzorov i partnerov,“ uviedol Abramovič.

Peniaze vraj pôdu rodinám obetí vojny

Jeden z potenciálnych kupcov by mal byť 86-ročný švajčiarsky miliardár Hansjörg Wyss, podľa jeho vyhlásení žiada Abramovič až 2,5 miliardy eur. Bernský rodák Wyss, ktorého imanie sa pohybuje zhruba na úrovni 5,1 miliardy dolárov, by o športovú investíciu mal záujem údajne len v prípade šesť- či sedemčlenného konzorcia.

Podľa zákonodarcu Labouristickej strany Chrisa Bryanta ide zo strany Abramoviča o špekuláciu, ktorou sa snaží predať všetky svoje londýnske nehnuteľnosti, aby sa vyhol sankciám za ruský konflikt na Ukrajine.

Ruský miliardár podľa informácií BBC trvá na tom, že jeho klub nebude predaný urýchlene. Zároveň dodal, že celý predaj sa udeje riadnym procesom.

„Poveril som tím, aby vytvoril charitatívnu nadáciu, kde skončia všetky prostriedky z predaja. Bude slúžiť na poskytovanie finančných prostriedkov pre okamžité potreby rodín obetí vojny na Ukrajine, ako aj pre dlhodobé projekty na obnovu krajiny.“ poznamenal Abramovič.

Niektorí hráči sú znepokojení

V centre pozornosti sa ocitol aj tréner londýnskeho tímu Nemec Thomas Tuchel. Chelsea v nedeľu prehrala finálový zápas o Anglický ligový pohár s FC Liverpool, ale v stredu jej hráči zvládli náročný duel osemfinále FA Cupu na ihrisku druholigového Luton Town a zvíťazili 3:2. Britské média sa Tuchela spýtali, ako súčasnú situáciu vnímajú samotní hráči.

„Počuli sme nejaké fámy v televízii. Máme spoločné obedy, všetci o tom diskutujú. Je to veľká téma. Nežijeme na ostrove, je to pre niektorých aj znepokojujúce,“ okomentoval Tuchel.

Kouč obhajcu trofeje v Lige majstrov dodal, že je ťažké sa zmieriť s predstavou, že meno Abramovič už viac nebude figurovať vo vedení klubu.

Triumfovali aj na majstrovstvách sveta

V čase keď Roman Abramovič kupoval londýnsky klub, na Stamford Bridge mali na konte iba jeden ligový titul z roku 1955. V roku 2003 sa mu podarilo podpísať niekoľko drahých hráčov. Portugalský tréner José Mourinho vyskladal víťazný tím a v roku 2005 z toho bol titul v Premier League.

Neskôr „The Blues“ vyhrali anglickú ligu ešte štyrikrát, zatiaľ naposledy v roku 2017. Za 19 rokov správcovstva získal jeho klub 18 trofejí vrátane dvoch triumfov v Lige majstrov. Minulý mesiac k zbierke pridali aj triumf z majstrovstiev sveta klubov (FIFA).

FC Chelsea ostane navždy v jeho srdci

Abramovič bol prvým z megabohatých ľudí z východu, ktorý vstúpil do anglického futbalu. Odštartoval trend, ktorý dodnes pokračuje. Manchester City ťaží z investícií z Abú Zabí od roku 2008 a saudskoarabský princ Mohammed Bin Salman len nedávno kúpil Newcastle United.

„Dúfam, že budem môcť ešte naposledy navštíviť Stamford Bridge, aby som sa so všetkými osobne rozlúčil,“ zaželal si Abramovič. „Bolo to celoživotné privilégium byť súčasťou FC Chelsea a som hrdý na všetky naše spoločné úspechy. Futbalový klub Chelsea a jeho priaznivci budú vždy v mojom srdci,“ dodal.