MOSKVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin predĺžil zákaz dovozu západných potravín o ďalších 18 mesiacov. Stalo sa tak po tom, čo sa Európska únia rozhodla predĺžiť vlastné sankcie uvalené na Rusko pre jeho aktivity na Ukrajine.

Dekrét, ktorý Putin podpísal vo štvrtok, zabraňuje dovozu potravín do Ruska do 31. decembra 2019. Európska únia predtým predĺžila protiruské sankcie do konca tohto roka.

Spojené štáty a Európska únia uvalili proti Rusku niekoľko kôl sankcií, aby ho potrestali za anexiu ukrajinského Krymu a podporu separatistov na východe Ukrajiny. Sankcie poškodili ruskú ekonomiku, zabránili prístupu na globálne finančné trhy a zastavili importy kľúčových technológií do krajiny.