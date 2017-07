MOSKVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Ruský šachový veľmajster Garri Kasparov sa vracia na scénu. Prihlásil sa na turnaj Grand Chess Tour, ktorý sa koná v americkom St. Louis. Informuje o tom webová stránka podujatia.

“Pred oficiálnym návratom do hry, samozrejme, cítim vzrušenie. Nečakal som, že sa to stane desať rokov po zavŕšení kariéry. Návrat na šachové polia v St. Louis je pre mňa skutočne česť, nechcel by som, aby sa konal v inom meste,” odkázal 54-ročný Kasparov.

Turnaj sa uskutoční od 2. do 12. augusta, jeho rozpočet dosahuje výšku 300-tisíc amerických dolárov. Kasparov sa zúčastní v súťažiach v rapid šachu a bleskovom šachu, ktoré budú po základných kolách od 14. do 19. augusta. Proti nemu sa postaví deväť súperov, medzi nimi aj Sergej Karjakin a Ján Nepomnjaščij. Garri Kasparov je 13-násobný majster sveta, koniec kariéry ohlásil v roku 2005.