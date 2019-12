Ruský súd dal za pravdu patentovému úradu a zakázal firme používať Putinovu dávnu prezývku

Ruský Súd pre duševné vlastníctvo tento týždeň zakázal istej moskovskej firme používať ako názov pre svoj budúci produkt dávnu prezývku prezidenta Vladimira Putina. Ako uvádza ruský spravodajský server Meduza, firma si podala na patentový úrad Rospatent žiadosť o registráciu značky „Pseudonym Platov“, a keď jej úradníci tento názov odmietli zaregistrovať, obrátila sa na súd.

Ten však rozhodol úplne rovnako ako patentový úrad, a podložil toto rozhodnutie podrobnými argumentmi.

Putin používal prezývku Platov, keď v 80. rokoch navštevoval moskovský Inštitút červenej vlajky Jurija Andropova, čo bola univerzita pre budúcich členov všemocnej sovietskej tajnej služby KGB.

Prezývku na nej dostal každý študent, pričom jej prvé písmeno sa vždy zhodovalo s priezviskom daného človeka.

Podľa rozhodnutia súdu, ak by firma používala pre svoj produkt názov „Pseudonym Platov“, „zneužívala by reputáciu prezidenta republiky a Ruskej federácie na komerčné účely“. Používanie tohto názvu by tiež podľa súdu bolo „v rozpore so záujmami ruskej spoločnosti“.