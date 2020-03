Ruských hokejistov koronavírus nezastaví, KHL sa jednoducho musí dohrať aj bez divákov

Kontinentálna hokejová liga (KHL) je poslednou z popredných európskych súťaží, v ktorej predčasne neukončili sezónu pre hrozbu koronavírusu. Vedenie ligy však pre šírenie ochorenia Covid-19 na týždeň prerušilo prebiehajúce play-off a bude hľadať spôsob, ako dohrať vyraďovaciu časť so šiestimi tímami.

Do druhého kola play-off sa ich pôvodne prebojovalo osem, ale fínsky Jokerit Helsinki a kazašský Barys Nur-Sultan z preventívnych dôvodov v súvislosti s koronavírusom predčasne ukončili súťažný ročník.

V hre o Gagarinov pohár zostali výlučne ruské tímy. Šancu na zisk titulu majú CSKA Moskva, SKA Petrohrad, Dinamo Moskva, Sibir Novosibirsk, Salavat Julajev Ufa a Ak Bars Kazaň. Zatiaľ čo vo väčšine európskych krajín sa prijímajú prísne opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu vírusu, v Rusku niektoré ligy naďalej pokračujú.

Zápasy bez divákov nie sú nič strašné

Tréner Dinama Moskva Vladimir Krikunov v pondelok vyhlásil, že chce, aby sezóna v KHL pokračovala ďalej. V utorok sa k nemu pridal vicemajster sveta z roku 2002 Alexander Judin.

„Sezónu je potrebné dohrať do konca. Kluby sa na to pripravovali a hokejisti trénovali. Nevidím nič strašné na tom hrať zápasy bez divákov na tribúnach. Fanúšikovia môžu sledovať duely v televízii. Ak budú ľudia viac sedieť doma a menej chodiť po uliciach, bude to lepšie pre zdravie nás všetkých,“ cituje portál Allhockey.ru 49-ročného bývalého ruského reprezentanta, ktorý pôsobil v aktuálnej sezóne ako asistent trénera v Amure Chabarovsk.

Rusi nechcú podliehať panike

V Rusku aktuálne evidujú necelú stovku prípadov nakazenia koronavírusom, čo je vzhľadom na počet obyvateľov a rozlohu krajiny nízke číslo. Skúsenosti z ostatných kútov sveta však hovoria o tom, že počet infikovaných môže veľmi rýchlo rásť.

Judin sa toho neobáva a hovorí, že Rusi potrebujú, aby sa play-off v KHL dohralo. „Potrebujeme ukázať, že my, Rusi, sa nebojíme ničoho, ani koronavírusu. Vo svete je veľa rôznych vírusov a chorôb, preto netreba podliehať panike,“ dodal účastník pre Slovensko pamätného finále MS vo švédskom Göteborgu.