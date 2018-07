Rusnák sa zrejme do Európy nevráti, Real Salt Lake mu chystá novú zmluvu

SALT LAKE CITY 27. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák by mal predĺžiť kontrakt so svojim súčasným zamestnávateľom Real Salt Lake do roku 2021.

V Reale pôsobí od januára 2017

Podľa informácií Sky Sports News odmietne ofenzívny stredopoliar či krídelník ponuky z Európy a zostane verný účastníkovi americkej Major League Soccer (MLS).

Rusnák pôsobí v Severnej Amerike od januára 2017 a za Real Salt Lake už odohral 49 zápasov, v ktorých nastrieľal 12 gólov a na ďalších 16 prihral.

Súčasná zmluva platí mladému Slovákovi do konca roka 2019 a vedenie zámorského klubu by rado pokračovalo v spolupráci až do záveru sezóny 2021.

Do USA prišiel z Holandska

Dvadsaťštyriročný futbalista prišiel do USA z holandskej najvyššej súťaže, kde nastupoval za FC Groningen a SC Cambuur.

Ešte predtým bol súčasťou mládežníckej akadémie Manchestru City a na Britských ostrovoch účinkoval v Birminghame City a Oldhame Athletic.

V uplynulých mesiacoch sa objavilo viacero informácií o tom, že Rusnák zamieri späť do Európy, kde oňho mala záujem predovšetkým pražská Sparta.