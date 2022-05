Rusom sme „zlomili chrbtovú kosť“, pretože nás podcenili. Mier dosiahneme iba diplomatickou cestou, tvrdí Zelenskyj (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina „zlomila chrbtovú kosť“ jednej z najsilnejších armád sveta. Dodal, že Rusi sa „v najbližších niekoľkých rokoch nepostavia na nohy“. Varoval však pred veľkými očakávaniami o tom, čo môže Ukrajina dosiahnuť na bojisku. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Zelenskyj zdôraznil, že návrat k stavu z 23. februára, čiže spred začiatku ruskej invázie, by pre Ukrajinu predstavoval „víťazstvo“. Znamenalo by to podľa neho koniec „prvej fázy vojny“. Podotkol, že konflikt možno úplne vyriešiť iba diplomaciou.

V približne 75-minútovom vopred nahranom videu po boku svojej manželky Oleny Zelenskej ukrajinský prezident poznamenal, že Ukrajina bola na inváziu dostatočne pripravená a naznačil, že Rusko to podcenilo. „O viacerých veciach nevedeli,“ skonštatoval Zelenskyj.