Ružička opäť bodoval, Thompson strelil Columbusu päť gólov a napodobnil Bondru (video)

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička zaznamenal piaty viacbodový výkon v sezóne 2022/2023, ku stredajšiemu víťazstvu tímu Calgary Flames zo zámorskej NHL 5:3 nad Minnesotou Wild pomohol dvomi asistenciami.

Zažiaril americký útočník Tage Thompson, ktorý doviedol Buffalo Sabres k triumfu 9:4 nad Columbusom Blue Jackets piatimi gólmi a jednou prihrávkou. Napodobnil aj zápis bývalého slovenského hokejistu Petra Bondru.

Kaprizov stanovil nový klubový rekord

Ružička asistoval pri góloch „plameňov“ na 2:2 a 4:3. Rozšíril si konto na deväť prihrávok a 15 bodov v 16. zápase ročníka. Odohral v ňom 13:59 min aj so ziskom dvoch plusových bodov, bodyčeku a jedného úspešného vhadzovania.

Calgary si pripísalo tretie víťazstvo za sebou a štvrté v ostatných piatich dueloch. Ruský útočník „divochov“ Kirill Kaprizov stanovil nový klubový rekord, keď skóroval v siedmom súboji bez prerušenia. Predĺžil si tiež bodovú sériu na 13 stretnutí.

Thompson predviedol životný výkon

Thompson sa pri svojom životnom výkone postaral o viacero historických zápisov. So štyrmi gólmi v prvej tretine vyrovnal ligový rekord, ktorého spoludržiteľom je Bondra (1994). Na štyri presné zásahy potreboval iba 16 minút a 40 sekúnd, čo je druhý najkratší čas v histórii po Joeovi Malonovi (8:45 min, 1921).

Stal sa len druhým hráčom „šablí“ s päťgólovým zápasom po Daveovi Andreychukovi (1986) a tiež druhým Američanom, ktorý to dokázal, po Markovi Pavelichovi (1983). Klubový rekord Sabres je 7 bodov Gilberta Perreaulta (2+5) z 1. februára 1976.

„Bol to jeden z tých zápasov, v ktorých mi všetko vychádzalo a spoluhráči mi pripravili veľa šancí. Bola to zábava. Rozhodne mám pocit zadosťučinenia. Veľa rokov som pracoval na tom, aby som sa sem dostal a je naozaj príjemné byť za to odmenený. Teraz som ešte viac motivovaný a chcem od seba viac. Viem, čo dokážem. Som plný nadšenia po takomto zápase, chcem sa naďalej zlepšovať a zistiť, na čo mám,“ povedal 25-ročný rodák z Arizony, citoval ho oficiálny web profiligy.

Góly padali aj hráčom Edmontonu

V stredu gólovo explodovali aj hráči Edmontonu Oilers, ktorí zvíťazili nad Arizonou Coyotes 8:2. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid zaznamenal ďalší štvorbodový výkon, tentoraz za dva presné zásahy a dve gólové prihrávky.

Ako prvý hráč v sezóne pokoril 50-bodovú hranicu a upevnil si vedúce postavenie v kanadskom bodovaní súťaže s 52 bodmi (24+28) v 27 dueloch. Bodoval v siedmich zápasoch za sebou (8+9) a stal šiestym hráčom za ostatných 30 rokov, ktorý dosiahol métu 50 bodov v 27 alebo menšom počte súbojov.