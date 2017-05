Video: Ružomberok si vybojoval pohárovú Európu, Trenčín v šlágri zdolal Slovan

PODBREZOVÁ 19. mája (WebNoviny.sk) – Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v piatkovom stretnutí predposledného 32. kola Fortuna ligy 2016/2017 na ihrisku ŽP Šport Podbrezová 1:0.

Súboj dvoch adeptov na miestenku do Európskej ligy rozhodol v 88. min hosťujúci Erik Daniel, ktorý volejom strelil jediný gól zápasu a okrem troch bodov zaistil pre svoj klub aj účasť v predkole druhej najvýznamnejšej európskej pohárovej súťaže. Podbrezovčania ešte budú musieť o ňu zabojovať v záverečnom kole.

ŽP Šport Podbrezová – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

Gól: 88. E. Daniel

ŽK: 22. M. Kochan, 24. Podio, 43. Kostelný, 64. Turňa – 18. Faško, 21. Gál-Anderzly, rozhodovali: Chmura – Hrčka, Žákech, 2010 divákov

Zostavy:

Podbrezová: M. Kuciak – M. Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič – Vajda, Podio – Viazanko, M. Kochan (85. K. Kuzma), Bernadina – M. Mikuš (78. Polievka)

Ružomberok: Macík – Čurma (81. A. Lovás), Menich, D. Kružliak, Kupec – Martin Nagy, Ďubek (66. Gerec) – E. Daniel, Faško, Gál-Andrezly – J. Mareš (72. Lačný)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble prehrali 1:4 s hráčmi MŠK Žilina v piatkovom stretnutí 32. kola slovenskej Fortuna ligy 2016/2017. Domáci viedli od 10. minúty gólom Matúša Válovčana, z triumfu sa však napokon tešili hostia – ešte do polčasovej prestávky vyrovnal Eugeniu Cociuc.

Obrat lídra ligovej tabuľky dokonali dva zásahy v rozmedzí dvoch minút, presadili sa Michal Škvarka a Nikolas Špalek. V 81. min pečatil na konečných 4:1 z pohľadu hostí Denis Vavro. Žilina má ako už istý majster na prvom mieste náskok šestnástich bodov na druhý Slovan Bratislava, Zlaté Moravce figurujú na desiatom mieste.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MŠK Žilina 1:4 (1:1)

Góly: 10. Válovčan – 27. Cociuc, 51. Škvarka, 53. Špalek, 81. Vavro, ŽK: 8. T. Kostadinov, 71. Pintér – 35. Špalek, rozhodovali: Marhefka – T. Somoláni, Barenčík

Zostavy:

Zlaté Moravce-Vráble: P. Kováč – T. Kostadinov, Pintér, Kapor, Chren – Pastva, Mateus de Oliveira Silva – Orávik, Bariš, Ewerton Paixao Da Silva (58. Pato) – Válovčan (82. Gešnábel)

Žilina: Volešák – Vallo, Vavro, Kaša (28. Hancko), Mazáň – Cociuc, Iván Santiago Díaz, Škvarka (74. Káčer) – Špalek, Šejdajev (61. Otubanjo), Hlohovský

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad hráčmi Slovana Bratislava 3:2 v piatkovom stretnutí 32. kola slovenskej Fortuna ligy 2016/2017. Skóre duelu otvoril v 14. minúte domáci Antonio Mance. Na 1:1 neskôr vyrovnal bývalý hráč domácich František Kubík, nerozhodný stav však nevydržal ani minútu.

V 31. min upravil stav stretnutia na 2:1 z pohľadu Trenčanov Giorgi Beridze. Belasí dokázali vyrovnať aj po druhý raz zásluhou Seydoubu Soumaha, avšak na gól Ucheho Nwofora z 89. minúty už nedokázali odpovedať. Trenčín je jedno kolo pred koncom aktuálnej sezóny Fortuna ligy na piatom mieste a stále živí nádej na priečku zaručujúcu miestenku do kvalifikácie Európskej ligy, Slovan napriek prehre zostáva druhý.

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 3:2 (2:1)

Góly: 14. Antonio Mance, 31. Beridze, 89. Nwofor – 30. Kubík, 65. Soumah, ŽK: 6. Paur, 71. Kleščík, 90.+ Beridze – 6. De Kamps, 21. Rundič, 90. Sekulič, 90.+ Priskin, rozhodovali: Očenáš – Vorel, Jenčura, 2518 divákov

Zostavy:

Trenčín: Šemrinec – R. Klooster, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu – Paur (74. Šulek), Ubbink (58. Halgoš) – Janga, Antonio Mance (74. Nwofor), Beridze

Slovan: Greif – B. Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík (84. Ligeon) – De Kamps (60. Kóňa), Savičevič – De Sa (60. Pinte), Soumah, Priskin – Čavrič

Futbalisti 1. FC Tatran Prešov remizovali s DAC Dunajská Streda 1:1 pred chudobnou diváckou kulisou popradského NTC SFZ v piatkovom stretnutí 32. kola Fortuna ligy. Skóre duelu dvoch tímov s najvyšším počtom remíz v aktuálnej sezóne (pre zápasom Prešov 9, Dunajská Streda 11) otvoril v 37. min po peknej individuálnej akcii stredopoliar Prešova Erik Streňo.

Krátko po začiatku druhého polčasu vyrovnal kanonier družstva z južného Slovenska Pavol Šafranko. Dunajská Streda, ktorá natiahla svoju šnúru bez prehry na 16 ligových duelov, sa v poslednom kole stretne s Ružomberkom. Prešov sa so sezónou 2016/2017 rozlúči na pôde Trenčína.

1. FC Tatran Prešov – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0), hralo sa v NTC SFZ v Poprade

Góly: 38. Streňo – 51. P. Šafranko, ŽK: 56. J. Bartek, 66. Petko – 27. Ljubičič, rozhodovali: Smolák – Galo, Súkeníková, 312 divákov

Zostavy:

Prešov: J. Talian – Petko, J. Bartek, Keresteš, J. Dzurík – A. Leško, Micherda, Hovančík (46. Kubus), Dupkala (69. Trebuňák) – P. Katona, Streňo (89. J. Rolinc)

Dunajská Streda: M. Slávik – M. Živkovič, Ľ. Michalík, T. Huk, Davis Grajales – Ljubičič (65. Sarr) – Vida (46. Bence Mervó), B. Ľupták, Aluku (88. András Mészáros), Pačinda – P. Šafranko

Futbalisti Senice doma najtesnejším rozdielom zdolali hráčov Spartaka Trnava. O triumfe domácich v piatkovom stretnutí 32. kola slovenskej Fortuna ligy 2016/2017 rozhodol jediný gól, ktorý vsietil v 70. min Alan Kováč.

Pre Senicu to bol posledný zápas v aktuálnej sezóne Fortuna ligy, keďže v poslednom kole sa mala stretnúť s Myjavou, no tá zo súťaže odstúpila. Týmto výsledkom prišla Trnava o čo i len teoretickú šancu na miestenku zaručujúcu postup do pohárovej Európy. Momentálne hráči zo “slovenského Ríma” figurujú v tabuľke na siedmom mieste, Seničania sú deviati.

FK Senica – FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)

Gól: 70. Alan Kováč, ŽK: 76. Blažek – 72. M. Oravec, 79. E. Halilovič, 83. K. Yilmaz, rozhodovali: Somoláni – Tomčík, Hrmo, 1058 divákov

Zostavy:

Senica: Plach – Ranko, M. Kratochvíl, Pillár, Šušolík – Kopičár (46. Blažek) – T. Brigant, J. Kotula, Alan Kováč – O. Šašinka, Pajer (90.+ Martišiak)

Trnava: A. Jakubech – A. Kadlec, Čögley, M. Oravec, Janso (67. L. Mihálik) – Martin Tóth, A. Sloboda (79. K. Yilmaz) – Jirka (67. Tambe), E. Halilovič, Čonka – I. Schranz

Tabuľka

1. Žilina 29 22 4 3 78:25 70 – istý titul

2. Slovan Bratislava 29 17 3 9 51:33 54

3. Ružomberok 29 14 7 8 53:38 49

4. Podbrezová 29 12 9 8 34:27 45

5. Trenčín 29 13 5 11 49:48 44

6. Dunajská Streda 29 10 12 7 37:32 42

7. Trnava 29 11 7 11 31:36 40

8. Michalovce 29 8 5 16 34:52 29

9. Senica 30 7 7 16 25:35 28

10. Zlaté Moravce-Vráble 29 5 7 17 28:52 22

11. Prešov 29 3 10 16 17:59 19

Pozn.: Myjava odstúpila zo súťaže, jej zápasy a výsledky z jesennej časti sa v tabuľke anulovali.