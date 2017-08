Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson v skvelej akčnej komédii

BRATISLAVA 11. augusta 2017 (WBN/PR) – Takmer každý, s kým prišiel notorický zabijak Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) do kontaktu, by ho najradšej videl mŕtveho. To platí aj pre špičkového telesného strážcu Michaela Bryca (Ryan Reynolds), ktorý zhodou okolností dostane za úlohu Kincaida ochrániť ho za každú cenu. Nezastreliť ho hneď na prvom stretnutí mu dá riadne zabrať…

V akčnej komédii ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA čakajú divákov adrenalínové akčné scény, nadupané automobilové (a iné) naháňačky a neutíchajúci príval vtipných hlášok. Divoká jazda začína v okamihu, keď Interpol zatkne Kincaida a dohodne s ním riskantný obchod – ak bude na Medzinárodnom súdnom dvore svedčiť proti obávanému bieloruskému diktátorovi Vladislavovi Dukhovichovi (Gary Oldman), pustia z väzenia jeho manželku (Salma Hayek). Má to ale háčik: Kincaida musia dopraviť zo severného Anglicka do Haagu v priebehu 24 hodín. Navyše diktátorovi ľudia sú pripravení spraviť všetko preto, aby na súd nedorazil.

Veci sa začnú vyvíjať nesprávnym smerom hneď na začiatku. Keď na policajný konvoj sprevádzajúci Kincaida zaútočí komando zabijakov, agentka Interpolu Amelia Rousselová (Elodie Yung) pochopí, že existuje jediný človek, ktorý dokáže korunného svedka ochrániť – jej zahorknutý a vyhoretý ex-priateľ, bývalý prvotriedny bodyguard Michael Bryce. Kedysi patril k špičke, ale potom, ako stratil jedného klienta, sa dostal na dno. Bryce a Kincaid si však niekoľko posledných rokov šli po krku, takže chrániť ho je to posledné, čo by si želal.

Ryan Reynolds hovorí: “Napätie medzi týmito úplne odlišnými chlapíkmi sa postupne mení na vzájomný rešpekt a dokonca sa začnú mať celkom radi.“ Samuel L. Jackson so smiechom dodáva: “Ryan a ja sme si v podstate spravili romantický akčný výlet po Európe.”

Ryan Reynolds sa počas príprav na svoju úlohu musel sústrediť okrem iného aj na intenzívnu fyzickú prípravu – rád robí všetky kaskadérske kúsky sám. A v tomto scenári ich bolo veľmi veľa. Tešil sa na ďalšiu spoluprácu s kaskadérskou legendou Gregom Powellom, ktorý prišiel s množstvom divokých nápadov. “Už som s ním robil na niekoľkých filmoch a vždy chcem na neho zapôsobiť, takže idem na doraz. Jediný problém je v tom, že niekedy zabúdam, že mám 39 a betón je dosť tvrdý a bolí,” vtipkuje Reynolds.

Režisér Patrick Hughes spomína: “Pri tejto dvojici som mohol urobiť jediné – dať Ryanovi a Samovi voľnú ruku, podporovať ich v nápadoch….a potom si sadnúť a sledovať, ako sa rodí magické predstavenie.”

V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť napríklad na Garyho Oldmana ako bezohľadného diktátora, ktorý musí rozprávať perfektnou ruštinou. “Pravdepodobne by som v rovnakom čase zvládol aj Hamleta vetu po vete,” smeje sa herec.

Pre režiséra Patricka Hughesa bolo toto nakrúcanie s množstvom skúsených kaskadérov a skvelých áut podobným zážitkom, ako keď sa dieťa ocitne v najväčšom hračkárstve na svete. “Bola to neskutočná zábava. Nemôžete nebyť šťastný, keď uprostred Amsterdamu nakrúcate strieľačky a naháňačky na autách, motorkách a dokonca člnoch! Je to sen každého dieťaťa. Sníval som o tom už od školy.”

Akčná komédia ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA sa v slovenských kinách premieta od 17. augusta.