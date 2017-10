Ryanair chce napadnúť kúpu firmy Air Berlin nemeckou Lufthansou

LONDÝN 13. októbra (WebNoviny.sk) – Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair chce napadnúť dohodu Lufthansy o kúpe časti zbankrotovaného nemeckého leteckého prepravcu Air Berlin. Írska letecká spoločnosť uviedla, že proti transakcii v sume 210 mil. eur bude namietať na európskom úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.

Informoval o tom britský portál bbc. com. Lufthansa plánuje použiť lietadlá firmy Air Berlin na rozšírenie činnosti svojej nízkonákladovej dcérskej firmy Eurowings. S prepravcom Air Berlin sa Lufthansa dohodla na kúpe jeho dcérskych spoločností Niki a LG Walter a ďalších 20 lietadiel. Uviedol to portál bbc. com.

Ryanair už skôr označil rokovania za „šité na mieru“ s cieľom posilniť Lufthansu. „V pravý čas predložíme túto záležitosť úradu EÚ na ochranu hospodárskej súťaže,“ povedal hovorca firmy Ryanair.

Šéf nemeckého protimonopolného úradu Andreas Mundt sa vyjadril, že Európska komisia transakciu podrobne preskúma a nemecké úrady budú proces pozorne sledovať. Generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr vyslovil očakávanie, že Európska únia schváli kúpu časti Air Berlin do konca tohto roka, informoval portál.

Letecký prepravca Air Berlin vyhlásil bankrot v auguste. Firma Etihad, ktorá je najväčším akcionárom Air Berlin, sa totiž rozhodla, že už nebude poskytovať financie. Za minulý rok Air Berlin vykázal rekordnú stratu 782 mil. eur.